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- (aktüel görüntüyle) İNCİRLİ ALT GEÇİDİNDE MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI 

  * Araçlarda bulunan 5 kişiyi itfaiye kurtardı  Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bir minibüs ile bir kamyon su birikintesinden...

- (aktüel görüntüyle) İNCİRLİ ALT GEÇİDİNDE MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI 

 

* Araçlarda bulunan 5 kişiyi itfaiye kurtardı 

Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bir minibüs ile bir kamyon su birikintesinden geçemeyince mahsur kaldı. Bağcılar-Bakırköy hattındaki minibüste bulunan 5 kişi olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. Belediye ekipleri de suyu çekmek için çalışmalara başladı. 

Görüntü Dökümü:
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İNCİRLİ
-Alt geçit
-Su birikintisi
-Kurtarma çalışması
-Mansur kalanların kurtarılması
 

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