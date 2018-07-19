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(aktüel görüntüyle geniş haber) ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA YANGINI

Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL Zeytinburnu'nda boş olduğu belirtilen bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin bir saatlik müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Yangın, 19.00 sıralarında Zeytinburnu Veli Efendi...

(aktüel görüntüyle geniş haber) ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA YANGINI

Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL
Zeytinburnu'nda boş olduğu belirtilen bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin bir saatlik müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.
Yangın, 19.00 sıralarında Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesinde bulunan boş tekstil atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre önceden tekstil atölyesi olarak kullanılan boş bina henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına Bakırköy, Bayrampaşa, Şişli, itfaiyesi 15 araç 60 personel ile müdahale etti. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonrası tamamen kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Yükselen dumanlar
-Olay yerinden görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve detaylar

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