(Aktüel görüntüyle geniş haber) FATİH'TE 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Özgür EREN-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,() FATİH'te 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu. Fatih, İskender Paşa Mahallesi, Horhor...
Özgür EREN-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,() FATİH'te 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.
Fatih, İskender Paşa Mahallesi, Horhor Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 18.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek, yangını söndürdü. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.
"EVİN İÇERİSİNDE BİR SICAKLIK HİSSETTİM"
Yangını gören Muhammed Furkan Altan " 3. katta oturuyorum ben. Evin içerisinde bir sıcaklık hissettim. Cama doğru yöneldim, karşı binadan alev atıyordu. Ailemi hemen binadan dışarıya çıkarttım. İçeride mahsur kalan var mı bilmiyorum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Alev alev yanan çatı
-Ekiplerin müdahalesi
(AKTÜEL)
-İtfaiye ekipelrinden detay görüntü
-Yanan çayıdnan detay görüntü
-Sokak sakinlerinden detay görüntü
-Muhammed Furkan Altan ile röportaj
-Genel ve yakın detaylar
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