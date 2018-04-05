  (AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER 1) TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE YANGIN

- CAMLAR KIRILDI MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI

- HASTA YAKINI; ÇEKİÇLER YOKMUŞ, ALARMLARI ÇALAMAMIŞLAR

Haber - Kamera: Ersan SAN- Enver ALAS- Taner YENER - Harun UYANIK - Mehmet İlkay ÖZER-Murat SOLAK- Ali AKSOYER- Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında hastalar tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 17.00 sıralarında çıktı. Dumanların görülmesi üzerine itfaiyeye haber verilirken sedyelerle hastaların tahliyesi yapıldı. Dış cephe izolasyonunun da tutuşmasıyla alevler bir anda binayı sardı. Olay yerine; Fatih, Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Bahçeşehir, Şişli, Beyoğlu, Sarıyer itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan merdiven uzatarak kalan hastaları tahliye etti. Hastane çalışanları tahliye çalışmalarında itfaiyeye destek verdi. Yoğun bakım ünitesindeki hastalara ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen bazı kişiler çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

VALİ ŞAHİN'DEN HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne gelerek son durum hakkında bilgi aldı. Vali Şahin, hastane önünde yaptığı açıklamada yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Şahin, "Geliş-gidiş güzergâhlarımızı kapatmasınlar lütfen. Ambulanslarımızın, itfaiye araçlarımızın trafikte daha rahat seyredebilmeleri için bu noktaları açalım" şeklinde anons yaptı.

"İÇERİDE BİR YANGIN YOK"

Yangınla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Arkadaşlar şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı. Ciddi bir ölü noktasında bir üzücü haber yok. İnşallah sonuna kadar da olmaz. Arkadaşlarımız şu anda bütün katlara ulaştı ve müdahalesini yapıyor. Bir taraftan da duman tahliyesi yapılıyor. İçeriye duman dolmuş bir taraftan da duman tahliyesi yapılıyor. İçerde arkadaşların verdiği bilgiye göre içeride bir yangın yok. Yangın dış yüzey ve çatıda" dedi. Şahin, yangının çıkış nedenini soran gazetecilere " Daha çok yeni" cevabını verdi.

HASTA YAKINLARI: ÇEKİÇLER YOKMUŞ, ALARMLARI ÇALAMAMIŞLAR

Ortopedi servisinde yattığını belirten Mehmet Kekeç, “Biz giriş katta yatıyorduk. Birden camlar patlamaya başladı. Bir anda her şey oldu. Üst katlar bayağı kötüydü. Giriş kattaydık, kendimizi dışarı zor attık. Kendi imkanlarımızla çıktık, herhangi bir şekilde kimsenin yardımı olmadı. Yarım saat, bir saattir yanıyor bu şekilde. Biz dışarı çıktıktan sonra geldi itfaiye. Herkes kendi imkanlarıyla çıktı aslında. Giriş katta camlar patlamaya başlayınca üst katların çok daha kötü olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

8. katta yattığını belirten hasta ise, “Bugün yattım. Birden bağırdılar 'yangın çıkmış' diye. Biz de can havliyle kendimizi yangın merdivenine attık" diye konuştu. Hastane çevresinde bulunan görgü tanıkları, “Çekiçler yokmuş, alarmları çalamamışlar." iddiasında bulundu. Babasının 8. Katta yoğun bakımda olduğunu söyleyen Meryem isimli bir hasta yakını ise, çekiç koyulmadığı için yangın alarmını kıramadıklarını aktardı. Hasta yakınları olay esnasında alarmın da çalmadığını belirtti.



Görüntü dökümü:

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-Yangından alevli görüntüler

-Hastaların sedyelerle tahliye edilmesi

-İtfaiye ekiplerinin merdivenlerle hasta tahliyesi

-Hastaların ambulansa alınması

-Hasta yakınları ve görgü tanıkları ile röp.

- Hastane çevresindeki vatandaşların görüntüsü

-Hastane çevresinde bulunan hasta yakınları

-Hastanelerden tahliye edilen hastalarla röportaj

-Valinin açıklamaları

-Valinin anons yapması

- Genel ve detaylar