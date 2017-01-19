(AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE) DÜŞEN UÇAĞIN MÜRETTEBATIN CENAZELERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL

Kırgızistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebatın cenazeleri İstanbul'a getirildi.

ACT Havayolları A.Ş'ye ait kargo uçağı geçtiğimiz gün, Bişkek yakınlarında yerleşim yerine düşmüş, kazada 37 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca'nın cenazeleri İstanbul'a getirildi.Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla saat 11.00'da Bişkek'ten gelen cenazeleri Atatürk Havalimanı apronunda yakınları ve ACT Havayolları çalışanları karşıladı. Gözyaşları içinde alınan cenazeler daha sonra Atatürk Havalimanı'ndan Atatöy 5. Kısım Camii'ne götürüldü. Yükleme uzmanı Melih Aslan'ın cenazesinin ise daha sonra getirileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın gelişi ve yanaşması

-ACT hava yolları çalışanlarının apronda bekleyişleri

-cenazelerin çıkarılması ve ACT çalışanlarının cenazeyi taşıması

-Cenazelerin çıkarılması esnasında gözyaşı dökenler

-Cenazelerin götürülmesi

-Detaylar