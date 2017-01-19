Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...
Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü, işçiler enkazın aldında kaldı
İskele çöktü 5 işçi enkaz...
Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltına alındı
Kaymakamlara FETÖ/PYD operasyonu

(AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE) DÜŞEN UÇAĞIN MÜRETTEBATIN CENAZELERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

  Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL Kırgızistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebatın cenazeleri İstanbul'a getirildi. ACT Havayolları A.Ş'ye ait kargo uçağı geçtiğimiz gün, Bişkek yakınlarında yerleşim yerine...

(AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE) DÜŞEN UÇAĞIN MÜRETTEBATIN CENAZELERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

 

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL

Kırgızistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebatın cenazeleri İstanbul'a getirildi.

ACT Havayolları A.Ş'ye ait kargo uçağı geçtiğimiz gün, Bişkek yakınlarında yerleşim yerine düşmüş, kazada 37 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca'nın cenazeleri İstanbul'a getirildi.Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla saat 11.00'da Bişkek'ten gelen cenazeleri Atatürk Havalimanı apronunda yakınları ve ACT Havayolları çalışanları karşıladı. Gözyaşları içinde alınan cenazeler daha sonra Atatürk Havalimanı'ndan Atatöy 5. Kısım Camii'ne götürüldü. Yükleme uzmanı Melih Aslan'ın cenazesinin ise daha sonra getirileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Uçağın gelişi ve yanaşması

-ACT hava yolları çalışanlarının apronda bekleyişleri

-cenazelerin çıkarılması ve ACT çalışanlarının cenazeyi taşıması

-Cenazelerin çıkarılması esnasında gözyaşı dökenler

-Cenazelerin götürülmesi

-Detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55