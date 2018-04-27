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(aktüel görüntüyle)- ABDULLAH GÜL: YARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜMÜ ANLATACAĞIM 

 Haber: İhsan YALÇIN - Taner YENER - Kamera: Güven USTA / İstanbul 11. Cumhurbaşkanı Abdullal Gül, "Yarın ne düşündüğümü, ne yapacağımı anlatacağım" dedi.  Abdullah Gül, cuma namazını Maslak Fatih Ormanı Camii'nde kıldı....

(aktüel görüntüyle)- ABDULLAH GÜL: YARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜMÜ ANLATACAĞIM 

 Haber: İhsan YALÇIN - Taner YENER - Kamera: Güven USTA / İstanbul
11. Cumhurbaşkanı Abdullal Gül, "Yarın ne düşündüğümü, ne yapacağımı anlatacağım" dedi. 
Abdullah Gül, cuma namazını Maslak Fatih Ormanı Camii'nde kıldı. Gül, cami çıkışında açıklamalarda bulundu.  Abdullah Gül "Ülkemiz olağanüstü seçime gidiyor, aslında seçimlere gidiyor diyebilirim. Memleketimiz için hayırlı olsun. İnşallah neticeler hayırlı olur. Şüphesiz ki seçim deyince beklentiler, tartışmalar heyecanlar bunlar da bunun bir parçası. Bunlardan kaçınılamaz. Memleketin geleceğinden kaygı duyan, daha iyi olsun diye uğraşan, tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Bu çerçevede bugünlerde yoğun olarak bu tartışmalar olurken, benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Bunlara böyle bir cami önünde açıkçası konuşmak, düşüncelerimi açıklamak pek istemem. Onun için yarın sizleri çağıracağım; ne düşündüğümü, ne yapacağımı bunları size detaylı olarak yarın anlatacağım. Ama siz de doğrusu bunu takdir etmelisiniz; yani cami kapısında, cami önünde memleketin geleceğiyle ilgili önemli meseleleri konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Yarın sizlerle görüşmek üzere" diye konuştu.  Açıklamanın ardından Abdullah Gül soru kabul etmedi ve camiden ayrıldı. 

GÜL'E SESLENDİ
Bu arada Abdullah Gül'ün açıklama yapacağı sırada cami önünde toplanan kalabalıktan bir kişi Gül'e, "Cumhurbaşkanım kardeşini yalnız bırakma. Senden bunu istiyoruz" diye seslendi.

Görüntü Dökümü:
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-Abdullah Gül'ün camiye gelişi
-Abdullah Gül'ün açıklaması
-Bir kişini Gül'e seslenmesi
-Abdullah Gül'ün camiden ayrılması
-Genel ve detaylar

27.04.2018 - 13.56 Haber Kodu : 180427084
27.04.2018 - 14.18 Haber Kodu : 180427089

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