(AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE )-   İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN  DEPREM, SİLİVRİ'DE OKULLAR BOŞALTILDI 

Alparslan ERMİŞ İSTANBUL

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Silivri'den görüntüler

-Detaylar

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924105

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924097

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924084

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24.09.2019 - Haber Kodu : 190924070

