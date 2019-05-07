(Aktüel Görüntülerle)İBB BAŞKANLIĞINA VEKALETEN ATANAN VALİ YERLİKAYA İBB BİNASINA GELDİ

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'da 31 Mart seçimlerinin yenilenmesi ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali kararının ardından İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı vekaleten yürütecek olan Vali Ali Yerlikaya, İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi. Saat 18.15 sıralarında gelen Yerlikaya'yı İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ile Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu karşıladı. Yerlikaya herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Ali Yerlikya'nın gelişi

-Binaya girişi