(aktüel görüntülerle geniş haber)- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARTAL'DA KONUŞTU 

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Onun şöyle ücreti var. Bunun böyle ücreti var. Ya kardeşim öyle veya böyle. Sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme. Onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu kaynakların çeşitlendirilmesidir"

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onun şöyle ücreti var. Bunun böyle ücreti var. Ya kardeşim öyle veya böyle. Sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme. Onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu kaynakların çeşitlendirilmesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da vatandaşlara seslendi. "Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik ve hizmetlerle yanınızda bulunduk" diyen Erdoğan, "Hatırlayın o Kartal'ın halini. Suyumuz var mıydı? Her taraf delik deşik miydi? Yollarımız var mıydı? Buraları bir ilçe haline getiren biziz. İşte bizden sonra CHP zihniyeti burada. Nasıl memnun musunuz? Var mı hizmet? Bu sahili de ben yaptım derler. Bütün bu sahil düzenlemelerini kim yaptı. Biz yaptık. Niye. Benim Kartallı kardeşlerim şu sahillerde rahat gezinsin diye bu adımları biz attık. Bakınız sadece Kartal'a 16 yılda 3 katrilyon devlet olarak yatırım yaptık. Belediye biz de olduğu zaman yaptıklarımızı konuşmuyorum. Belediye hariç. Biz hizmet ehliyiz. Daha da güzeli olacak. Ama pazar inşallah farklı olacak. Bay Muharrem ve partisinin Kartal'a verebileceği bir şey var mı? Onun kendine faydası yok ki Kartal'a faydası olsun. Bir dershane işletiyor, dershanedeki öğretmenlerin SSK primini dahi ödemiyor. Ve devletin memuruyla bakıyorsunuz; aman yarabbi nasıl küfürlü konuşmalar. Dinlediniz mi? Bunlardan cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bunlara pazar günü Osmanlı tokadını atmaya var mıyız? İnşallah ben inanıyorum ki benim kardeşlerim, benim vatandaşım bunlara pazar günü gereken dersi verecek. İşte genel başkanı ile kendisi arasında geçenleri de görüyorsunuz. 'Gel bakalım Muharrem' geliyor. 'Git bakalım Muharrem' gidiyor. Seçim beyannamesini kim açıklıyor? Genel başkan. Seçim beyannamesini genel başkan açıklar mı? Kimin açıklaması lazım. Belediye başkan adayının açıklaması lazım. Veyahut da Cumhurbaşkanı adayının açıklaması lazım. Herşeyi tek adam ya; kendi tasarrufuna alıyor. Şimdi martta belediye seçimleri var. Herhalde Bay Kemal belediye başkan adayı olacak değil. İnanın belediye başkanları ile ilgili beyannameleri de o açıklar. İstanbul'a geldi. Kağıthane'ye ne diyor? 'Kağıttepe'. Ne oldu? Aldı dersini, gitti. Sen adresi bilmiyorsun. İstanbul'un ilçelerini tanımıyorsun. İstanbullu sana dersi vermez mi? Verir." diye konuştu.

"BEN ZATEN TEKSİR KAĞIDIYLA OKUDUM"

Eğitimle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan, "Eğitim de yaptıklarımızı biliyorsunuz. Eğitim de 280 bin derslik yaptık. Türkiye'de 580 bin öğretmen atadık. Dersanelerde sınıflarda sıraların üzerinde artık kitaplarımı ücretsiz buluyor muyuz . Geçmişte biz bu kitapları bulabiliyor muyduk? Az mı çile çektik kırtasiye önlerinde. Paramızla kitap bulamıyorduk. Ben zaten teksir kağıdıyla okudum. İçinizde bizim jenerasyonumuzda olanlar bilir. Ama biz bunu kaldırdık. Yavrularımızın hepsi kuşe kağıdıyla hazırlanmış bu kitaplarla geleceğe hazırlanıyor. Benim sınıfta 75 öğrenci vardı. 100'ün üzerinde olan da vardı. Şimdi ortalama ne oldu biliyor musunuz? 32 öğrenciye düştü. Biz bunu başardık" şeklinde konuştu.

YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR

Erdoğan, seyirciler arasındaki bir çocuğa sınıfında kaç öğrenin olduğunu sordu. 13 cevabını alan Erdoğan, “Bay Kemal, Bay Muharrem bak. Nerelere geldik. Bu neyi getiriyor. Bu aynı zamanda kaliteyi getiriyor. Bay Kemal ne diyor? Diyor ki 'ne kadar öğretmenliğe geçmek isteyen varsa hepsini alacağım' diyor. İnanıyor musunuz? İhtiyacın kadar alırsın. İhtiyacın olmayanı 'alırım' dersen bu sadece palavradır. Bu sadece oy toplamanın yalanla istismarıdır. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunların da pazara kadar yanacak. Ama biz sizlerle pazara kadar değil mezara kadar beraberiz" ifadelerini kullandı.

"O PAHALI OLANDAN GEÇME"

İnce'nin köprü ücretleriyle ilgili eleştirilerine değinen Erdoğan, “Onun şöyle ücreti var. Bunun böyle ücreti var. Ya kardeşim Öyle veya böyle. Sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme. Onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektör Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçer. Diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem sen onlardan geç. Ama biz bunların adedini arttırdık. 15 sene sonra bu köprü aynen bir ve ikinci köprüler gibi olacak. Devlete teslim edilmiş olacak" dedi.

Muhalefet partilerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teröre karşı bir lafını duydunuz mu? Terörle mücadele ile ilgili bir lafını duydunuz mu? Bay Muharrem ilk iş olarak terör örgütünün arkasında olduğu onların siyasi uzantısı olan Demirtaş'ı Edirne'de cezaevinde ziyaret etti. Öyle mi? Diğerleri ne dedi. Cumhurbaşkanı adayı ne diye cezaevinde duruyor. Ne kadar kolay yol. Yani o partinin çıkarabileceği başka aday yok muydu? Niye bunu çıkardı. Bunlar sıyrılmanın yolları. Milletim bunlara pazar günü gereken dersi verecek" şeklinde konuştu.

Erdoğan daha sonra seçim çalışmaları için miting yapacağı Maltepe'ye gitti. Kartal'deki mitingde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Görüntü dökümü:

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-Toplanan kalabalık

-Erdoğan'ın konuşması

-Genel ve detaylar