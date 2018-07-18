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- (aktüel görüntülerle) ADNAN OKTAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Alper KORKMAZ - Enver ALAS / İstanbul   Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 36 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi. Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında...

- (aktüel görüntülerle) ADNAN OKTAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Alper KORKMAZ - Enver ALAS / İstanbul  
Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 36 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk edildi. Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 13 erkek ile 23'ü kadın, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasında sağlık kontrolünde geçirildi. Şüpheliler ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adnan Oktar'ın sağlık kontrolünün ardından ayrı bir polis aracına bindirilerek götürüldüğü görüldü.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alınmıştı.

Görüntü Dökümü:
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- Kadınların sağlık kontrolünden geçirilmesi
- Oktar Babuna'nın görüntüsü
- Adnan Oktar'ın görüntüsü 
- Adnan Oktar'ın hastane içindeki görüntüsü
- Adnan Oktar'ın polis aracına bindirilmesi
- Detaylar 

18.07.2018 - 09.35 Haber Kodu : 180718016
18.07.2018 - 10.05 Haber Kodu : 180718019
18.07.2018 - 10.39 Haber Kodu : 180718025
18.07.2018 - 10.41 Haber Kodu : 180718027
 

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