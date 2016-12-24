(aktüel görüntülerle) AÇILIŞ TÖRENİNDE ERDOĞAN'A SÜRPRİZ ÇAY İKRAMI

Haber: Enver ALAS - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de hizmete giren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılış törenine katıldı. Soğuk ve yağışlı havada yapılan törende konuşmaları sırasında Erdoğan ve protokol üyelerine tören alanının hemen yanında bulunan bir evden sürpriz çay ikramı yapıldı. Çayını yudumlayan Erdoğan, memnuniyetini gösterdi.

Maltepe'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılışına Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçuk ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Açılışı yapılan kampüsün bulunduğu sokakta ve çevresindeki sokaklarda tören nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar tören alanına tek tek aranarak alındı. Kampüsün çevresindeki binaların balkonlarında ve çatılarında keskin nişancılar hazır beklerken, bölgede sürekli bir polis helikopteri de uçtu.

ERDOĞAN'A VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.00 sıralarında tören alanına gelmesiyle coşku arttı. Çevredeki binalarda oturan bazı vatandaşlar da bu coşkuya evlerinden ortak oldu. Balkonlarına ve camlara ellerinde Türk bayraklarıyla çıkan vatandaşlar buradan cep telefonlarıyla Erdoğan'ı görüntülemeye çalıştı.

PANKART DİKKAT ÇEKTİ

Tören alanının hemen yanındaki bir binaya asılan, "Reis!!! Asla Yalnız Değilsin. Çünkü Ölümüne Yanındayız. Fatih'in Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği" yazılı büyük bir pankart dikkat çekti.

KURAN-I KERİM OKUNDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Açılışta ilk konuşmayı Mehmet Müezzinoğlu yaptı.

ERDOĞAN'A ÇAY İKRAM EDİLDİ

Müezzinoğlu'nun konuşması sırasında protokolün hemen yanındaki bir binadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir çay ikramı yapıldı. Programı balkondan takip eden daire sakinleri, Erdoğan ve protokol üyelerine bir tepsi ile çay gönderdi. İkramı geri çevirmeyen Erdoğan, çayını yudumladıktan sonra balkondaki vatandaşlara dönerek memnuniyetini gösterdi.

AVRASYA TÜNELİNİ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çayını bitirdikten sonra kürsüye gelerek konuşmasını yaptı. Erdoğan'ın konuşması sırasında sık sık 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez', 'Dik dur eğilme bu millet seninle', 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganları atıldı. Konuşmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan ve protokol üyeleri Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılış kurdelesini birlikte kesti. Maltepe'deki programının ardından Erdoğan, Avrasya Tüneli'ni kullanarak Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılan vatandaşlar

-Ellerinde Türk bayrağı olanların coşkusu

-Güvenlik önlemleri

-Binalardaki keskin nişancılar

-Erdoğan'ın alana gelişi

-Balkonlarda ve camlarda töreni takip edenler

-Erdoğan ve protokolden görüntüler

-Açılan pankart

-Saygı duruşu

-Erdoğan ve protokole çay ikramı

-Erdoğan'ın çayını yudumlaması

-Beğenisini parmak işaretiyle göstermesi

-Erdoğan'ın konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Erdoğan'ın alandan hareket etmesi

-Genel ve detaylar