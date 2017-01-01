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(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER-1)ORTAKÖY'DE GECE KULÜBÜNE TERÖR SALDIRISI: EN AZ 35 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Mehmet İlkay ÖZER - Yaşar KAÇMAZ - Soner HASIRCIOĞLU - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Ortaköy'de ünlü gece kulübüne saat 01.15 sıralarında terör saldırısı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla kapı önündekilere...

(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER-1)ORTAKÖY'DE GECE KULÜBÜNE TERÖR SALDIRISI: EN AZ 35 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Mehmet İlkay ÖZER - Yaşar KAÇMAZ - Soner HASIRCIOĞLU - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL



Ortaköy'de ünlü gece kulübüne saat 01.15 sıralarında terör saldırısı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan saldırgan 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi. İçeride yeni yıl kutlaması için bulananların üzerine kurşun yağdıran saldırgan en an 35 kişiyi şehit etti. Saldırıda 40 kişi de yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan saldırgan kaçmayı başardı. Yaralılar ambulanslanla çevre hastanelere kaldırıldı.



Gece kulübü çevresinde önlem alan polis olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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AKTÜEL

-Gece kulübü önündeki hareketlilik

-Gece külübüne sevk edilen ambulans ve polis ekipleri

-Yolu kapatan polis ekipleri

-Gece kulubünden yara almadan kurtulanların çıkarılması

-Ambulansa konulan yaralılar

-Polisin çevredeki incelemesi

-Detaylar

 

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