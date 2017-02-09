Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki ikinci asker de şehit oldu
Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonu için sabaha karşı Komuta Harekat Merkezine geldi
Komutanlar El Bab Komuta Harekat...
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün

AKSİM CAMİİ ALANINDA ŞANTİYE HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI

*Çevik kuvvet polisinin bekleme noktası olarak kullanılan alana sabah saatlerinde konteynerler getirildi. Zeki GÜNAL / İstanbul Taksim Camii'nin inşa edileceği alanda şantiye kurulumuna başlandı. Bir süredir çevik kuvvet polisinin bekleme...

AKSİM CAMİİ ALANINDA ŞANTİYE HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI

*Çevik kuvvet polisinin bekleme noktası olarak kullanılan alana sabah saatlerinde konteynerler getirildi.

Zeki GÜNAL / İstanbul

Taksim Camii'nin inşa edileceği alanda şantiye kurulumuna başlandı. Bir süredir çevik kuvvet polisinin bekleme noktası olarak kullanılan alana sabah saatlerinde konteynerler getirildi. Alanın etrafı çevrildi, işçilerin şantiye kabinlerini kurmaya başladığı görüldü..

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onay verdiği Taksim Cami şantiye hazırlıklarına bu sabah başlandı.

1968'de başlayan Taksim Cami tartışmasında Danıştay, 1983 senesinde cami yapılmasına izin vermemişti. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 19 Ocak (2017) günü yaptığı toplantıda caminin, Taksim'e adını veren ve I. Mahmud tarafından 1731 yılında bölgeye 'su taksimi' yapmak için inşa edilen Taksim Maksemi'nin arkasına yapılmasına onay verdi. 875 metrekarelik alanda planlanan proje tamamlandığında aynı anda 960 kişi ibadet edebilecek. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç park edebilecek. Yapıda konferans ve sergi salonları da yer alacak.



Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Taksim meydanı

-Cami yapılacak alan

-Alan içindeki çevik kuvvet polis araçları

-İnşaat konteynerleri

-İşçilerin çalışmaları

-Cami yapılacak alanın etrafının kapatılması

-Taksim havadan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.