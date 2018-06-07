AKŞENER: SAYIN ABDULLAH GÜL'Ü KABUL ETSEYDİM MİLLETVEKİLİ ADAYIYDIM

Meral Akşener;

"Sayın Abdullah Gül'ü kabul etseydim milletvekili adayıydım. Seçmen ise Sayın Erdoğan ile Gül arasında tercihte bulunmak zorunda kalırdı."

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL ()

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Bağdat Caddesinde partisinin seçim ofisini açtı. Bayrak yürüyüşü ile seçim ofisinin önüne gelen Akşener, semt sakinlerinden ve alana gelen vatandaştan oy istedi. Akşener burada kısa bir konuşma yaptı.

Akşener konuşmasında "Bugün buraya bir seçim ofisi açmaya geldik. Herkes sandığa gitsin, mutlaka gidin, oy kullanın. Sandıkları korumak bizim işimiz, şahsım adına söz veriyorum sandıkları koruyacağız ama YSK tarafından bir şaibe söz konusu olduğunda size namus sözü, o YSK'nın önünde otururum sonuçlar düzeltilinceye, hukuksuzluk ortadan kalkıncaya kadar beni oradan kimse kaldıramaz" dedi.

"BANA YAPILAN BASKILARA KARŞI KOYDUM"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

Herkes bir çatı adayı üzerinde dururken, beni de bu konuda ikna için çok büyük gayretler sarf edilmişken, çatı adaya karşı olan Meral Akşener'in bu tutumunun bugün Türkiye'de nasıl bir seçimle karşı karşıya olmamızı sağladı; pek çok adayın var olduğu, Sayın Erdoğan'ın da insicamının bozulduğu, bir süreci birlikte başardık. Ama ben de bana yapılan baskılara karşı koydum. Sayın Abdullah Gül'ü kabul etseydim milletvekili adayıydım. Seçmen ise Sayın Erdoğan ile Gül arasında tercihte bulunmak zorunda kalırdı. Bugün, 'kim geçecek, nasıl olacak' diye seçim hakkında konuşmak lüksüne sahipsiniz. Dolayısıyla OHAL üzerinden seçime gitmemize rağmen herkesi umutlandıran bir seçim kampanyasıyla karşı karşıyayız. Bunun içindeki payımın düşünülmesini rica ediyorum" dedi.

"KANAL İSTANBUL 65 MİLYAR DOLARA YAPILACAK"

Akşener konuşmasının devamında, "Oy kullanırken bazı şeyleri sorgulamanızı istiyorum; şu meşhur Kanal İstanbul 65 milyar dolara yapılacak. Hepinizin vergileriyle yine bir yandaşın zengin edildiği ve Türkiye'nin 65 milyar dolarının harcandığı Kanal İstanbul'dan ne kadar kazanılacağını aranızda bilen var mı, bilen yok. Dün TV programında sordum, gazeteciler de bilmiyor. Sayın Erdoğan'a soruyorum bu ustalık neticesinde 65 milyar doları harcayıp Türkiye'nin kazancının ne olduğunu soruyorum" diye konuştu.

TİKA TARTIŞMASI

Akşener, "TİKA kavgası çıktı, ben 'kapatacağız' dememiştim ama isabet olmuş; inceleme yaptık yıllık 8 milyar dolar harcıyor 6 buçuk miyarı maliyeden geçmiş, diğeri belli değil. Sen bu 8 milyar doları ne yaptın. Türkiye'ye hangi katma değeri getirdin, hangi faydayı sağladın. Balkanlar'da Atatürk'ü silmek için ne kadar para harcadın, bunların hesabını elbette soracağız." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Caddede bayraklı yürüyüş

-Bandodan detay

- Partililerden detay

- Akşener'in yürüyüşü

- Akşener'in konuşması

-Genel ve detaylar



