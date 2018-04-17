AKŞENER PARTİSİNİN BAKIRKÖY İLÇE BİNASINI AÇTI

Güven USTA / İstanbul DH

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bakırköy İlçe Binası'nın açılışını yaptı.

Bakırköy İlçe Binası'nın açılışı öncesi saat 16.00'da otobüs üzerinden partililere seslenen Akşener, "İster 26 Ağustos'ta, isterse Kasım'da, isterse 2019'da, canları ne zaman istiyorsa yaptıkları seçimlerde milletimizin bize söylediklerini, dertlerini projelendirip bu milletin çaresi olmak üzere seçime gireceğiz. Ve inanıyorum ki; Allah'ın izni ve sizin teveccühünüzle Cumhurbaşkanlığını alacağız. Ve İYİ Parti iktidar olacak. İktidar olduktan itibaren de; kayırmacılığı, yolsuzluğu ve ortadan kopukluğu ortadan kaldıracak. İktidar olduğumuz gün Olağan Üstü Hal kalkacak. Biz milletimizde, gencimizden korkmuyoruz. Bize ittifak yapacak mısınız? Diye soruyorlar. Biz ittifakı ittifak uzmanlarına bıraktık. Türkiye'nin en önemli ittifak uzmanı Sayın Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

Akşener daha sonra parti yöneticileriyle birlikte ilçe binasının açılışını yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Akşener'in partililere hitap etmesi

-İlçe binasının açılışı

-İlçe teşkilatıyla fotoğraf çekimi