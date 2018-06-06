 AKŞENER'İN EVİNİN KARŞISINDAKİ DUVARA YAZI YAZAN ŞÜPHELİYE TAKİPSİZLİK KARARI  

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'ndeki evinin karşısındaki duvara yazı yazdığı gerekçesi ile hakkında, “Basit tehdit" suçundan soruşturma başlatılan Burak G., hakkında, Akşener’in şikayetinden vazgeçmesi nedeni ile takipsizlik kararı verildi. Meral Akşener’in evinin karşısındaki duvara yazı yazan Burak G. (23) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burak G., hakkında “Basit tehditö suçundan başlatılan soruşturma, suçun şikayete bağlı suç olması ve Akşener’in de 5 Mayıs 2018 tarihinde avukatı aracılığı ile dilekçe sunarak şikayetinden vazgeçmesi nedeni ile takipsizlikle sonuçlandı.

AKŞENER’İN EVİNİN KARŞISINDAKİ DUVARA YAZI YAZMIŞTI

Meral Akşener'in Beylerbeyi'nde oturduğu evinin karşısındaki duvara, "Her an herşey olabilir" şeklinde yazdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Burak G.(23), emniyet işlemlerinin ardından 5 Mayıs 2018 tarihinde adliyeye sevk edilmiş, savcı tarafından sorgusu yapıldıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme, sorgusunu yaptığı Burak G.’yi, adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Olayla ilgili arşiv görüntü

