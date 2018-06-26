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Akşener: GİK, İYİ Parti'nin genel başkanlığımda yola devamını güçlü şekilde belirtmişlerdir (1) 

  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Akşener, "Partimizin en yetkili organı olan Genel İdare Kurulumuzun kararı; bütün zor şartlar imkânsızlıklar içerisinde...

Akşener: GİK, İYİ Parti'nin genel başkanlığımda yola devamını güçlü şekilde belirtmişlerdir (1) 

 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Akşener, "Partimizin en yetkili organı olan Genel İdare Kurulumuzun kararı; bütün zor şartlar imkânsızlıklar içerisinde alınan bu sonucun ülkemiz ve milletimizin geleceğe olan umudunu arttıran bir büyük kazanım olduğu yönündedir. Genel İdare Kurulumuz ülkemiz siyasetinin merkezine yerleşmiş olan İYİ Parti'nin benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını güçlü bir şekilde belirtmişlerdir. Kendilerine bu güvenleri için teşekkür ederim. Grubumuz ile birtlikte daha gülü daha görünür bir mücadele vermekte kararlıyız. İYİ Parti, merkez parti eksiliğini girdiği ilk seçimde gidermiştir " diye konuştu. 

Görüntü dökümü

-Akşener'in açıklaması
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