banner314

banner325

Son Dakika

Akşener Ekonomi mağduru olan kadınların, hak ve hukukuna dikkat edin

Akşener: Ekonomi mağduru olan kadınların, hak ve hukukuna dikkat edin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'de, boşanmanın asıl mağduru kadınlardır. O yüzden, ikinci yargı paketi hazırlığındaki iktidarı, şimdiden uyarıyorum;...

GÜNDEM 12.11.2019, 15:37
Akşener Ekonomi mağduru olan kadınların, hak ve hukukuna dikkat edin

Akşener: Ekonomi mağduru olan kadınların, hak ve hukukuna dikkat edin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'de, boşanmanın asıl mağduru kadınlardır. O yüzden, ikinci yargı paketi hazırlığındaki iktidarı, şimdiden uyarıyorum; boşanmaların, özellikle de ekonomi mağduru olan kadınların, hak ve hukukuna dikkat edin. Onları, daha da ağır hayat şartlarına mahkum etmeyin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yıl dönümünde özlemle, şükranla ve dualarla andıklarını bildirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin ortak değeri olduğunu kaydeden Akşener, "Cuma hutbesinde anmaya çekinseler bile, bu ülkenin has evlatları, onu hayırla anmaktan vaz geçmeyecek" dedi.

'MEKTUP REZALETİNİN CEVABINA HAZIRLAN'
Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için bu ülkeye gittiğini söyleyerek, "Milletimizin onurunu çiğneyen mektup rezaletinin cevabına hazırlan. Bu aziz millete yapılan hakaretin karşılığını cebine koy, git suratlarına çarp" diye konuştu.

'2 KIZIMIZDAN BİRİ GELECEK HAYALİ KURMAYA ÇOCUKKEN BAŞLIYOR'
Sadece kadın ziyaretçilerin alındığı grup toplantısında Akşener, Türkiye'de çalışabilir durumdaki kadınların sadece yüzde 34'ünün bir işe sahip olduğunu bildirdi. Akşener, "Yani her 3 kadından sadece biri çalışıyor. Bu oran dünyada yüzde 50 seviyesinde. Almanya gibi ülkelerde ise bu oran yüzde 75’e kadar çıkıyor. Dünyanın en güçlü ülkeleri, aynı zamanda kadının da güçlü olduğu ülkeler. Dünyanın en varlıklı ülkeleri, aynı zamanda kadının da varlıklı olduğu ülkeler. Hakkını, hukukunu koruyamıyor, hor görülüyor, şiddet görüyor. Ülkemizde her iki kızımızdan biri gelecek hayali kurmaya çocukken başlıyor. Ancak, bu oran büyüyüp genç kız olduklarında yüzde 4'e kadar düşüyor" diye konuştu.

'KIZLARIN EN BÜYÜK HAYALİ EVLENMEK'
Akşener, kızların en büyük hayallerinin iş, kariyer değil, evlenmek olduğunu öne sürerek, şunları söyledi:
"Ne var ki, evlilik oranları hızla düşüyor. Biz kadınlarımız için olumlu adımlar beklerken, iktidar onların hayatını daha da zorlaştıracak adımlara hazırlanıyor. Nafakayla ilgili düzenleme de bunlardan biri. Türkiye'de, boşanmanın asıl mağduru kadınlardır. Ekonomik kriz ortamında, milletimizin en zorda olan kesimlerinden biridir boşanmış kadınlar. Hem ekmeğinin peşinde koşmak zorunda olan, hem de çocuklarına iyi bir gelecek kurmak için, didinen kadınlardır onlar. Bazı istisnalar haricinde, boşanmaların yükü, ağırlıklı olarak onların omuzlarındadır. O yüzden, ikinci yargı paketi hazırlığındaki iktidarı, şimdiden uyarıyorum: boşanmaların, özellikle de ekonomi mağduru olan kadınların, hak ve hukukuna dikkat edin. Onları, daha da ağır hayat şartlarına mahkûm etmeyin."

GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ 

Besti KARALAR/ANKARA, ()-

Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 12 Kasım 2019
İmsak 06:14
Güneş 07:41
Öğle 12:53
İkindi 15:31
Akşam 17:55
Yatsı 19:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6