Akşener'e genel merkezde coşkulu karşılama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 12 Ağustos olarak belirlenen olağanüstü kurultay öncesi geldiği partisinin genel merkezinden büyük bir coşkuyla karşılandı. Akşener, "Kurultayda nerede eksik yaptık, nerede fazla yaptık bunları tartışıp ve bir sonuca ulaşacağız" dedi.

24 Haziran seçimleri sonrası olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, parti genel merkezine geldi. İYİ Parti Afyonkarahisar kampında yaşanan tartışmalar sonrasında kurultayda aday olmayacağını açıklayan Akşener'i parti genel merkezinde büyük coşkuyla karşıladı. Partililer, ‘Türkiye'nin umudu Meral Akşener’ şeklinde slogan attı.

Akşener, daha sonra yaptığı açıklamasında 24 Haziran'da bir seçim yaşadıklarını hatırlattı. 6 aylık bir parti olarak seçimlere girdiklerini vurgulayan Akşener, "Şartları biliyorsunuz ama biz bu şartları bilerek yola çıktık. Şartlarla ilgili şikayet etmiyorum. Sonuç itibariyle şahsen ben ikinci tura kalabileceğimi hedef koyarak yola çıktım, İYİ Partili arkadaşlarımızda Mecliste yüksek oranla temsil edilecek bir siyasi parti olarak yola çıktık. Hedeflerimiz somut ve yüksekti" dedi.

Seçime girerken kendi hedeflerine inandıklarını kaydeden Akşener, "Sonuç itibariyle 24 Haziran akşamı ikinci tura kalamadığım ortaya çıktı. Partimizin de 43 milletvekili ile mecliste temsil edilir olduğu ortaya çıktı. Şimdi iki yönden bakılabilir. Birinci yön, altı aylık bir sürede seçime girmiş ve seçim boyunca yok farz edilmiş, her türlü iftira hakarete uğranılmış, seçime girmemesi için her şey yapılmış bir siyasi partinin 6 aylık sürede beş milyonun üzerinde oy almış olması Türkiye'deki siyasi tarih açısından bakıldığında yarın okullarda okutulacak bir vaka analizidir. Ama diğer yönüyle hedeflerimizin somut ve yüksek olmuş olması ve o hedeflere ulaşamamış olmamız oradan bakıldığı zamanda gerçekten kendi adıma söylüyorum, büyük bir hayal kırıklığının sonucu olmuştur" diye konuştu.

‘OLAĞANÜSTÜ KARARI ALDIM’

Seçim sonrası arkadaşları ile konuştuğu sonra ise Afyonkarahisar'da çalıştay yaptıklarını hatırlatan Akşener, şöyle konuştu: "Orada bizzat herkesi ben dinledim. Sonuç itibariyle demokrasinin Türkiye'de rafa kalktığı için, demokrasiyi en azından biz işletir halde olmamız için, buna örnek olabilmemiz için, öbür yönden yani hayal kırıklığı açısından bakıldığında bir başarısızlık tanımı söz konusu ise elbette o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir. O nedenle olağanüstü kurultay kararını aldım. Şimdi bütün siyasi partilerin en üst organı kurultay ve kurultay delegeleridir. Orada yeniden konuşulacak, tartışılacak ve nerede eksik yaptık, nerede fazla yaptık bunları tartışıp ve bir sonuca ulaşacağız. Ondan sonra İYİ Parti yerel seçimlerde ciddi bir sonuç alabilmek için her türlü çabayı milletimizin desteğiyle gösterecek. Bugün başkanlık divanımızı toplamak üzere partideyim. Kurultayımıza hazırlık çalışmalarımızı hızla bitirip 12 Ağustos'tan sonra da yerel seçim için hazırlanıp, adaylarımızı hızlı bir şekilde ortaya çıkarıp çalışmalarını sağlamak üzere toplantı yapacağız."

Akşener, açıklamasının ardından kendisine yöneltilen sorulara cevap vermedi.

