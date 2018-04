Akşener: Devasa adalet sarayları yapılıyor, içinde adalet yok

İhsan YALÇIN - İstanbul - SİLİVRİ'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hukukun üstünlüğünü, adaleti tesis edeceğiz. Adalet deyip geçmeyin. Devasa adalet sarayları yapılıyor, içinde adalet yok. Adalet ölmüş" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Silivri İlçe Başkanlığı'nın açılışı öncesi vatandaşlara hitap etti.

"Türkiye ekonomik olarak problem yaşıyor" diyen Meral Akşener, "Bu hafta içinde iki genç iş adamı ziyaretime gelmişti. Bana bir soru sordular; 'nasıl düzelteceksin' diye. Kolay, güven vereceğiz. Ekonominin patronu güvendir. Dolayısıyla sizin işinize bir karışmayacağız, yandaş üretmeyeceğiz, insan kayırmayacağız. Siz bir iş aldığınız zaman benim oğlum, gelinim, yeğenim sizi arayıp 'şu kadarını bana getir' demeyecek. Bürokrasi sizi aramayacak. Hukukun üstünlüğünü, adaleti tesis edeceğiz. Adalet deyip geçmeyin. Devasa adalet sarayları yapılıyor, içinde adalet yok. Adalet ölmüş" diye konuştu.

"70 MİLYAR DOLARLIK ÖZELLEŞTİRME YAPILDI"

Akşener, "Eğer adalet olmazsa, hukuk olmazsa demokrasi olmaz. Demokrasi olmazsa yatırım gelmez, yerli yatırımcı da yatırım yapmaz. Eğer hırsızlık yaparsanız, yandaşlarınızı kayırırsanız, işleri ona göre dağıtırsanız orada adaletsizlik olur, güvensizlik olur ve yatırım olmaz. Şimdi döndürmüş diyor ki; 'kurlar üzerinden bizi zorluyorlar'. Hani bizim dolarla, euroyla işimiz yoktu. Bizim işimiz olmadığına göre isteyen istediği gibi oynasın. Ama sen özel sektörünü borçlandırdın. 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. 430 milyar dolarlık borç alında ve ikisi beraber 500 milyar dolar" ifadesini kullandı.

"ÇİFTÇİYİ, EKONOMİYİ, EĞİTİMİ BİTİRDİLER"

"Çitçiyi, ekonomiyi, eğitimi bitirdiler" diyen Meral Akşener konuşmasına şöyle devam etti:

"Genç işsizliği, 4 yıllık üniversite mezunu gençlerin işsizliği öyle bir hal aldı ki. Yakın zamanda en önemli sorunumuz haline gelecek.

Gidin AVM'lere 4 yıllık üniversite mezunu gençler 2 bin liraya çalışıyor. Ama iş adamları, sanayiciler kaynakçı bulamıyor.

Çünkü eğitimde özellikle çocukları 4 senelik okullara gönderip işsiz güçsüz kalsınlar ve bunlara mecbur olsunlar diye bir problemle karşı karşıyayız. Bilerek yaptılar. Şimdi buradan muhteremlere sesleniyorum; yeter be kardeşim, yeter. Aldınız, aldınız, aldınız doymadınız. Bıktık sizden. Bıktırdınız bizi. İçimiz, dışımız bıkkınlık oldu. Azıcık sus. Şu çeneni azıcık kapat geç evinde 1 hafta otur. Her konuda bilgi sahibisin, her konuda fikrin var. En son spora el attın. Türkiye'de kardeşliğin sembolü olan renkleri bir birine düşürdün. Böyle bir şey olur mu? Bırak gençler canı kimi istiyorsa onu desteklesin. Bırak insanlar hangi takımı tutmak istiyorsa onu tutsun. Her konuda bilgi sahibisin. Hepimize karıştın. Kaç çocuk doğuracağız, sen biliyorsun. Hangi okula çocuk vereceğiz, sen biliyorsun. Ne yiyip içeceğiz, sen biliyorsun. Her şeyi biliyorsun, Türkiye'nin geldiği nokta ortada. İşsizlik almış başını gitmiş. Gıda ithal ediyorsun. Çiftçi aç perişan."