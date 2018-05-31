Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

Akşener'den 'Millet İttifakı' liderlerine çağrı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,() - İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 'Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere toplantı önerdi. Akşener,...

Akşener'den 'Millet İttifakı' liderlerine çağrı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,() - İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 'Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere toplantı önerdi.

Akşener, katıldığı bir radyo programında önemli açıklamalarda bulundu. Akşener açıklamasında, 'Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere toplantı önerdi. Akşener, parlamenter sisteme hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için 24 Haziran öncesi bir yol haritası açıklamanın millete güven vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde parlamenter sisteme geçiş için 'Millet İttifakı' liderleri arasında görüşmelerin başlatılması bekleniyor.

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325