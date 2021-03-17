Akşener'den Erdoğan'a: Damadın da her ay paket açıklıyordu, paket oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reformları paketine ilişkin konuşan Akşener, "Damadın da her ay paket açıklıyordu, sonunda paket oldu. Geçmişten ders al. Eylem planı yapmaktan eylemin kendisine bir türlü fırsat bulamıyorlar." dedi.



Danıştay'ın Öğrenci andı kararını eleştiren Meral Akşener, "Bakanlıklarımız içinde ikisinin başında milli kelimesi vardır. İşte o nedenle Millî Eğitim Bakanlığı'nın "Andımız"la yargı üzerinden mücadeleye girmesi acı olduğu kadar ironiktir. Danıştay’ın 2018 yılında verdiği “Andımız yeniden okutulmalı” kararının ardından bu kürsüden birçok defa kararı uygulayın çağrısı yaptım. İktidardan da ortaklarınından da ses çıkmadı. Danıştay kararına rağmen 3 yıldır ortağına “Andımız”ı okutun diyemeyenler şimdiyse çıkmışlar bu karara isyan ediyormuş gibi yapıyorlar. Allah kimseyi böyle yoldan çıkarmasın." açıklamasında bulundu.



Akşener'in özetle açıklamaları şöyle:



Devlet yönetmek ciddiyet, akıl, sağduyu ister. Milletinin çıkarlarını gözeten bir irade ister. Uluslararası ilişkilerde atılacak her adım ince hesaplar, isabetli kararlar ister. O nedenle koca Türkiye Cumhuriyeti’ni paşa gönlüne göre yöneten anlayışın adım atabilmesi bile mümkün değildir. Mısır konusunda bazı açıklama ve girişimler var. Geçen cuma da sayın Erdoğan, cuma sonrası gıybeti seasında konuştu. 'Bir tık altında sürecek' dedi. Dışişleri mensupları nasıl tercüme edecekler işleri zor. Şu devlet insanı ağırlığına bakar mısınız? "Şahsım diplomasi"sinden "tık" diplomasisine terfi ettik.