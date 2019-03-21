Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla buluşturdu
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla...
Petrol fiyatları yılın zirvesinde
Petrol fiyatları zirve yaptı
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...

Akraba ailelerin bıçak, satır ve sopalı kavgası: 6 yaralı, 16 gözaltı

  Bursa'nın Yıldırım ilçesinde arsa meselesi yüzünden husumetli olan akraba iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgaya yakınları da katılınca, ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 70 kişinin birbirine girdiği, bıçak, satır...

Akraba ailelerin bıçak, satır ve sopalı kavgası: 6 yaralı, 16 gözaltı

 

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde arsa meselesi yüzünden husumetli olan akraba iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgaya yakınları da katılınca, ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 70 kişinin birbirine girdiği, bıçak, satır ve sopaların kullanıldığı kavgada, 6 kişi yaralandı. Polisin biber gazı ve copla müdahale ettiği kavgayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Arsa meselesi yüzünden husumetli olan akraba iki ailenin fertleri, yolda karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Olay haber alıp gelen ailelerin yakınları da kavgaya karıştı. İki gruptaki yaklaşık 70 kişi, bıçak, satır ve sopayla birbirine saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, biber gazı ve copla müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kavgada 3 kişi kesici aletlerle, 3 kişi de sopa darbeleriyle yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bölgedeki 2 dükkanın camlarının kırıldığı olayın arından polis ekipleri, kavgaya karışan 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ekip otolarına güçlükle bindirildi. Olayda kullanıldığı belirlenen çok sayıda sopa, bıçak ve 2 satıra el konuldu.
Olayların daha fazla büyümemesi için polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü
--------
- Akrabların kavga etmelerinden görüntü
- Zorluk çıkartan kişilerin gözaltına alınması
-  Polis tarafından biber gazı jop müdahalesi
- Mahallelinin sokağa çıkması
- Detaylar

Süre: 03.42 Boyut: 451 MB 

Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN- Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, ()- 

====================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328