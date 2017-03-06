AKP'li yöneticiden 'Hayır' oyu vereceklere silahlı tehdit

SİNOP Ak Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Musa Yıldırım'ın sosyal medyadan paylaştığı bir video büyük tepki çekti. Videoda kendisine sorulan "Musa abi güçlü Türkiye'ye hayır diyenlere ne yapacağız" şeklindeki soru üzerine tabancasıyla birkaç kez seri şekilde ateş ederek cevap vermesi tepkiyle karşılandı.Sinop Ak Parti yönetim kurulu üyesi Musa Yıldırım'ın sosyal medyadaki bir videosu tepkilere neden oldu. Ak Partili Yıldırım'ın boş bir alanda bir arkadaşının cep telefonu ile görüntü alarak kendisine sorduğu "Musa abi güçlü Türkiye'ye hayır diyenlere ne yapacağız" şeklinde soruya karşılık tabancasıyla yere doğru bir kaç kez ateş ederek cevap vermesi şok etkisi yarattı. Referandumda 'Hayır' oyu verecek olanları tehdit olarak algılanan video üzerine Musa Yıldırım, istifa etti.ESPRİ AMAÇLI ÇEKMİŞİKKonuyla ilgili açıklama yapan Musa Yıldırım, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiği için özür dilediğini belirterek, şunları söyledi:"Aslında bunu kendi aramızıda espri amaçlı çekmiştik. Çekim tarihi de 26 Ocak 2017. Yani Cumhurbaşkanı referandum kararını imzalamadan 2 hafta filan önce. Fakat şimdi bunu sosyal medyada paylaşanlar sanki yeni çekilmiş ve referandum da hayır diyenlere gözdağı veriliyormuş gibi bir algı operasyonu içindeler. Öncelikle şunu belirteyim hava o gün rüzgarlı ve soğuktu. Videoyu çeken arkadaşımın bana ne dediğini anlamadım bile.Silahı denemek için suya doğru ateş ettim ve bunu da anı olsun diye çektiğimizi düşündüm. Meğer çeken arkadaşım sonradan videoyu izleyince öğrendiğim o cümleyi kurmuş. Ve kurulan cümlede de dikkat edilirse referandum da hayır diyenlere ne yapacağız diye bir soru yok. Daha sonra bunu çeken arkadaşım bana göndereyim diye yanlışlıkla il teşkilatımıza ait whatsapp grubunda paylaşınca, yönetimdeki beni çekemeyen bir kişi de bunu dışarıya sızdırmış.Genel merkeze, valiliğe, sosyal medyaya herkese göndermiş. Durum böyle olunca da genel merkez istifamı istedi. Ben de istifamı verdim. Aktif siyasetten çekildim. Böyle olsun istemezdim, yanlış anlamalara sebebiyet verdiğimden ötürü çok üzgünüm. Türk kamuoyundan özür diliyorum" dedi.