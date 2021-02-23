AKP'li Özlem Zengin'e hakaretten Avukat Mert Yaşar'a gözaltı
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya hesabına paylaştığı mesajla hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında resen soruşturma başlatılan Avukat Mert Yaşar gözaltına alındı
Ak Parti (AKP) Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında resen soruşturma başlatılan Avukat Mert Yaşar Eyüpsultan'da evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında resen soruşturma başlatılan Avukat Mert Yaşar gözaltına alındıŞüpheli Mert Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Twitter hesabından 'Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk gece hakkı verilse, Özlem Zengin gagasını kapatır mı?' şeklinde paylaşım yapıldığı, konuyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu 'mert_yasar' rumuzlu Twitter hesabının Mert Y. isimli şahsın kullanımında olduğu tespit edilmiş olup, şahıs Eyüpsultan'da ikametinde arama yakalanmış şahıs gözaltına alınmıştır"
Fahrettin Altun'a Mert Yaşarın paylaşımı üzerine yaptığı paylaşımla cezalandırılmasını istedi. Altun, "Bağımsız Türk Yargısının bu Mert Yaşar denen Muhlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016