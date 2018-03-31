 AKM'NİN YIKIMINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL - İstanbul

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ’nde geçtiğimiz Şubat ayında başlayan yıkım çalışmaları hızla sürüyor. Şu ana kadar yıkımın yüzde 40'ının tamamlandığı öğrenildi. Binanın Taksim Meydanı'na bakan bölümüne yerleştirilen paravanlara yeni AKM'yle ilgili görseller asıldı.

YÜZDE 40'LIK TAMAMLANDI

Yıkım çalışmalarına start verilmesinin ardından binanın önce cam ve çerçeveleri sökülen AKM, daha sonra üzerine çıkarılan iş makineleri ile yıkılmaya başlamıştı. Yerde bulunan diğer makinelerin yardımıyla hızla süren yıkım çalışmalarında yaklaşık yüzde 40'lık bölümde çalışmalar tamamlandı. Bina önden arkaya doğru kolonlar kesilerek yıkılmaya devam ediyor.

YENİ AKM'NİN RESİMLERİ ASILDI

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Yeni AKM'nin 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle binanın görüntüleri

-Aktüel görüntüler

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