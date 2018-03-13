 AKM'DE YIKIM ÇALIŞMALARI HIZLANDI

* Yıkım yapılan bölümde baret haricinde hiç bir güvenlik önlemi olmadan gezinen kişiler dikkat çekti.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL,()

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de başlayan yıkım çalışmaları hızlandı. Çatıda iş makinesiyle yapılan yıkıma aşağıdan da bir iş makinesi dahil oldu. Bugün yapılan çalışmalarda yıkım yapılan alanda başında sadece bir baret bulunan ve bunun dışında hiç bir önlem almadıkları görülen iki kişinin sık sık gezinmesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Yıkım yapılan AKM binası

-İş makinesinin yıkım çalışmaları

-Yıkım yapılan alanda dolaşan kişiler

-Genel ve detay görüntüler

