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Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi

Manisa'nın Akhisar ilçesi 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD verilerine bu depremden 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

GÜNDEM 23.01.2020, 00:00 23.01.2020, 08:34
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Manisa'nın Akhisar ilçesi 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD verilerine bu depremden 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Art arda meydana gelen depremler başta Manisa olmak üzere Ege ve Marmara'da geniş bir alanda hissedildi. Manisa ve bazı illerde vatandaşlar sarsıntılarla birlikte sokağa çıktı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtirken panik nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlar için çadır temin edileceği bilgisini paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre saat 22.22'de merkez üssü Akhisar ilçesine bağlı Musalar Köyü'nde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.98 kilometre derinliktüe meydana gelen bu deprem 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 22.25'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Art arda meydana gelen bu depremler hissedildiği bölgelerde vatandaşlar arasında endişe ve paniğe neden oldu. Vatandaşlar sarsıntı ile birlikte koru içerisihnde sokaklara kaçıştı. 

GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİ

Manisa merkezli depremler kent genelinin yanısıra Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinden hissedildi. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

BAŞKAN DUTLULU: 4 YARALI VAR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili bilgi veren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sarsıntı sırasında 3 kişinin balkon ya da pencere gibi yüksek yerden atlamaları sonucu yaralandığını, 1 kişinin ise panik atak sonucu hastanede tedaviye alındığını söyledi. Başkan Dutlulu, ilçede ve depremin merkez üssü Musalar köyünde bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını ve bazı binalarda da çatlaklar oluştuğunu belirtirken, vatandaşların ise panik halinde olduğunu kaydetti. Başkan Dutlulu, "Yaralılardan 3'ü yüksekten atlama, 1 kişi ise panik atak nedeniyle tedaviye alındı. Basit, hafif yaralılar, ayakta tedavi görüyorlar. Bazı evlerin duvarlarında yıkıntılar ve çatlaklar oluştu. Ama önemli bir sıkıntı yok. Tek sorun vatandaşlar panik halinde, dışarıdalar. Evlerine girmiyorlar, çadır ihtiyacımız var. Valimizle görüştük." dedi. 

ARTÇI ŞOKLAR SÜRÜYOR

Bu arada Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı şoklar devam ediyor. Bölgede saat 23.20'de Akhisar'da 3.7, saat 23.53'te Akhisar'da 3.5, saat 23.57'de Akhisar'da 3.5 ve 23.58'de Akhisar'da 3.8 ve saat 00.24'te yine merkez üssü Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde artçı şoklar meydana geldi. 

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölge art arda artçı şoklarla sallandı. AFAD verilerilerine göre bölgede büyüklükleri 4.3 ile 3.1 arasında değişen çok sayıda artçı şok meydana geldi. 

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden geniş bir alanda hissedilen ve vatandaşaların korku ve panik halinde sokaklara kaçıştığıo deprem ile ilgili ilk açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22.01.2020 tarihinde saat 22.22 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olup, ilçede bulunan bazı binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur."

DEÜ MÜDÜRÜ SÖZBİLİR: YENİ BİR DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir, depremin Soma-Kırkağaç fayı ile Gelembe Fayının kesim noktasında meydana geldiğini belirtirken, artçı şokların devam edebileceği uyarısında bulundu. Sözbilir, "Bugün meydana gelen deprem Soma-Kırkağaç fayı ile Gelembe Fayının kesim noktasında meydana geldi. Bu bölgede çok birbiriyle bağlantılı sayıda fay segmenti var. Bu nedenle bu deprem yakın fayları tetikleyebilir ve yeni bir deprem fırtınası yaşanabilir. Bu deprem yıkıcı bir deprem niteliği taşımıyor. Fakat bazı köy evleri hasar görmüş olabilir. Bu tür evler var ise AFAD yetkililerine haber verilmesi gerekiyor. Çünkü yeni bir deprem fırtınası ve yeni artçılar yaşanabilir." uyarısında bulundu.

MANİSA VALİLİĞİ: 5 METRUK BİNA YIKILDI, 4 YARALI VAR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Valilikten açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22.01.2020 tarihinde saat 22.22 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı yaşanmamış olup, deprem sırasında yaşanan panik sebebiyle 4 vatandaşımız da hafif yaralanma meydana gelmiş ve vatandaşlarımız hastanelerde ayaktan tedavi edilmiştir. Yaşanan deprem sebebiyle İlçede bulunan 5 metruk binanın yıkıldığı, bazı mahallelerde bulunan binalarda da kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. Akhisar İlçemizde yaşanan deprem sebebiyle başka bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir.

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