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AKDENİZ'DE 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın bilgilerine göre saat 06.05'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında ve deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre...
GÜNDEM 12.12.2019, 06:43
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın bilgilerine göre saat 06.05'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında ve deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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