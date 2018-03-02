 AKDAĞ: VATANDAŞLARIMIZ VE  SURİYE'DEKİ KARDEŞLERİMİZİN HUZURU İÇİN CİDDİ BİR MÜCADELE VERİYORUZ

* Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ,

"Türkiye Cumhuriyeti olarak, hem 81 milyon vatandaşımızın hem de Suriye'deki kardeşlerimizin huzuru ve güvenliği için ciddi bir mücadele veriyoruz. Bunun için hayatının baharında rablerine yürüyen şehitlerimiz var. Ama bunun bir mecburiyet olduğunu, tarihin bizim milletimizin omuzuna bir vazife olarak koyduğunu da biliyoruz"

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, hem 81 milyon vatandaşımızın hem de Suriye'deki kardeşlerimizin huzuru ve güvenliği için ciddi bir mücadele veriyoruz. Bunun için hayatının baharında rablerine yürüyen şehitlerimiz var. Ama bunun bir mecburiyet olduğunu, tarihin bizim milletimizin omuzuna bir vazife olarak koyduğunu da biliyoruz" dedi.

Recep Akdağ, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği ile Haşimi Yayınevi'nin düzenlediği '3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nin açılışına katıldı. 22 ülkeden 59 yayınevi ve 300 yazarın yer aldığı etkinliğin açılış konuşmasını Recep Akdağ yaptı. Akdağ, Afrin operasyonu sırasında, dün teröristlerle girdikleri çatışmada şehit düşen güvenlik güçleri için başsağlığı dileyerek, "Çok yakın bir zamanda Afrin'de şehit olan kardeşlerimiz, yavrularımız ve onlarla birlikte zulme karşı, teröre karşı mücadele ederken şehit olan bütün şehitlerimize cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak'tan onların şefaatine bizleri de nail eylemesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"BİNLERCE ESER, İLİM ERBABINA VE OKURA SUNULDU"

'3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yapıldığını anımsatan Recep Akdağ, etkinliğin ortak kültür ve tarihi mirasa büyük katkılar sağladığını söyledi. Akdağ, "Burada kendi tarihimize, kendi kültürümüze, medeniyetimize ait binlerce eser, ilim erbabına ve okura sunulmuş oluyor" dedi.

GENÇLERE 'KİTAP OKUYUN' TAVSİYESİ

İlim ve kitabın medeniyet için önemine vurgu yapan Akdağ, gençlerden daha fazla kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Akdağ, "Gerçekten kitap az okunur, nadiren okunur bir hale geldi. Bütün gençlerimize buradan ifade ediyorum, mutlaka daha çok okumamız lazım. Medeniyetimizi bize kadar ulaştıran kitaplara öncelik vererek daha çok okumalıyız. Günümüz dünyasında insanların refahı, huzuru rahatı için geliştirilen teknoloji ile sosyal medya ile ya da buna benzer başka faaliyetler ile bütün gün boyunca ilgileniyor, kitap sayfasını çevirmek aklımıza gelemeyebiliyor. Eğer gerçekten büyük bir medeniyetin varisleri olarak, yeniden ayağa kalkmak, koşar adımlarla geleceğe yürümek istiyorsak lütfen daha fazla okuyun, okumaya daha fazla zaman ayırın" şeklinde konuştu.

"GÖNÜL COĞRAFYAMIZDAKİ ÜLKELERDE ÇİLE ÇEKEN, ŞEHİT OLAN KARDEŞLERİMİZ VAR"

Başbakan Yardımcısı Akdağ, İslam coğrafyasında yaşanan olumsuzluklardan da bahsederek şunları söyledi:

"İnanıyorum ki krizlerle, savaşlarla fitnelerle uğraşan İslam dünyası bu tür faaliyetlerle tarih boyu var olan birlik ve dirliğe yeniden kavuşacaktır. Coğrafyalar arasındaki suni sınırlar bize engel olamayacak, biz kendi insanlarımızı, eserlerimizi tanıdıkça daha güçlü olacağız inşallah. İslam coğrafyasında maalesef kan ve gözyaşı var. Gönül coğrafyamızdaki ülkelerde çile çeken, şehit olan kardeşlerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti olarak, hem 81 milyon vatandaşımızın hem de Suriye'deki kardeşlerimizin huzuru ve güvenliği için ciddi bir mücadele veriyoruz. Bunun için hayatının baharında rablerine yürüyen şehitlerimiz var. Ama bunun bir mecburiyet olduğunu, tarihin bizim milletimizin omuzuna bir vazife olarak koyduğunu da biliyoruz."

"YERİ GELMİŞ ALLAH'IN ADINI ANMAKTA ZORLUKLAR ÇEKTİK"

"1940'lı 50'li yıllara kadar Türkiye'de İslamın eserlerini okumakta, öğrenmekte, Arapça tedrisat yapmakta; hatta yeri gelmiş Allah'ın adını anmakta zorluklar çektik" diyen Recep Akdağ, "Biz o günleri yaşamadık; babalarımız, dedelerimiz yaşadı. Şükürler olsun ki Türkiye'de o günler geride kaldı. Ancak bir zaman sonra benzerlerini bizler de yaşadık. Daha iki, üç gün önce sene-i devriyesini yaşadığımız 28 Şubat... Yine hatırlıyorum; Erzurum'da kurulmuş İslami İlimler Eğitim ve Öğretim Vakfı diye bir vakfın küçük dairesinde babasının yanında elif cüzü dediğimiz küçük bir kitaptan Kur'an öğrenmeye çalışırken oraya baskın yapanlar tarafından görüldüğü için vakfı neredeyse kapatacaklardı. Ama şükürler olsun Türkiye bunların hepsini aştı. Bugün bu ülkede insanlar inançlarını rahatça yaşayabiliyor, arzu ettiklerini de rahatça öğrenebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

AKDAĞ'A ÖZEL BASIM KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ

Konuşmaların ardından günün anısına Recep Akdağ'a özel basım Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Kurdele kesiminin ardından Başbakan Yardımcısı Akdağ ve beraberindekiler, standları dolaşarak kitapları inceledi.

11 MART'A KADAR SÜRECEK

Öte yandan 11 Mart'a kadar sürecek etkinlikte, Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt başta olmak üzere 22 ülkeden 59 yayınevi ile 300 ilim adamı ve yazarın katılacağı organizasyonda, çeşitli seminer, konferans ve etkinlikler yapılacak.

Görüntü Dökümü

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-Programa katılanlar

-Recep Akdağ ve protokolden görüntüler

-Yurt dışından gelenler

-Kuran-ı Kerim okunması

-Akdağ'ın konuşması

-Hediye takdimi ve kurdele kesimi

-Standların gezilmesi

-Genel ve detaylar



