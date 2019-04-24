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Akar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında heyetler arası değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıya, Genelkurmay...

Akar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında heyetler arası değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran katıldı. Her iki bakanlıktan genel müdür ve daire başkanı seviyesinde personel de toplantıda yer aldı.
Toplantıda, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ile Suriye’de tesis edilmesi planlanan güvenli bölge başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve dış ilişkiler konularının ele alındığı, Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığın vurgulandığı kaydedildi.

ANKARA, () 

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