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Ak Partili Muş: Bedelli askerlik teklifinin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda öneride bulunacağız (1)

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik teklifine ilişkin, "28 günlük temel askerlik ile ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte. Biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona bir öneride bulunacağız. 28 günlük...

Ak Partili Muş: Bedelli askerlik teklifinin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda öneride bulunacağız (1)

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik teklifine ilişkin, "28 günlük temel askerlik ile ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte. Biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona bir öneride bulunacağız. 28 günlük temel askerlik eğitimi yerine 21 günlük temel askerlik görevinin ifa edilmesi ile beraber tüm vatandaşlarımız bu hizmetten yararlanmış olacak ve temel askerlik görevini yerine getirmiş sayılacaklardır" diye konuştu.

Görüntü dökümü

- Mehmet Muş’un açıklaması

-Detaylar

 

ANKARA ()

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