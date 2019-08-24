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AK Partili Çelik, Emine Bulut'un öldürülmesine ilişkin açıklama (1)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'de Emine Bulut'un öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, bu konuda atılacak adımların partiler üstü görülmesi gerektiğini söyleyerek, ''Bugün, hepimizin bildiği rahmetli Emine Bulut’un...
GÜNDEM 23.08.2019, 14:20
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'de Emine Bulut'un öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, bu konuda atılacak adımların partiler üstü görülmesi gerektiğini söyleyerek, ''Bugün, hepimizin bildiği rahmetli Emine Bulut’un hunharca katledilmesi karşısında milletçe derin bir üzüntü yaşıyoruz. Bu şekilde şiddete başvuranların dışlanması, toplumsal düzeyde duyarlılıkla dışlanması kültürel bir farkındalık oluşturulması, direnç noktası oluşturulması bütün toplumun vazifesidir. Biz AK Parti MKYK’mız MYK’mız olarak, üzerimize düşen vazifeler varsa her türlü işbirliğine açığız. Bunu partiler üstü bir mesele olarak görmek gerekiyor'' diye konuştu.
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