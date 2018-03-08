AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL'DAN SEÇİM İTTİFAKINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

MAHİR ÜNAL: 'BU VAR, BU YOK', 'ŞU OLDU ŞU OLMADI' GİBİ İFADELERİ BİZ, KULLANMIYORUZ

Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL,

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, seçim ittifakına ilişkin "Henüz daha görüşmeler başlamamışken 'bu var, bu yok', 'şu oldu şu olmadı' gibi ifadeleri biz, kullanmıyoruz. Ancak bu çerçevede görüş beyan eden farklı siyasi parti yöneticileri ya da genel başkanları olabilir. Onların da bu açıklamalarını saygıyla karşılıyoruz" dedi.

Mahir Ünal, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen '3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri' etkinliğine katıldı.

Mahir Ünal, ziyareti sırasında basın mensuplarının soruları üzerine seçim ittifakına yönelik açıklamalarda bulundu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin "BBP'nin ambleminin orada olmasından niye rahatsız olunsun ki" şeklindeki sözleriyle ilgili görüşleri sorulan Ünal, şu an itibarıyla Anayasa Komisyonu'nda ittifak düzenlemesinin görüşüldüğü bir süreçte olduklarını aktardı.

"ŞU ANDA SİYASİ PARTİLER ARASINDA İTTİFAK GÖRÜŞMESİ YAPILMIYOR"

Mahir Ünal, "Şu anda siyasi partiler arasında ittifak görüşmesi yapılmıyor. İttifakın hukuki zeminine dönük yasal bir çalışma yapıldı. Anayasa Komisyonu'nda değerlendiriliyor. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek ve sonra yasalaşacak. İttifakla ilgili hukuki düzenlemenin yasalaşmasına müteakip siyasi partiler ittifak görüşmelerine başlayacaktır" dedi.

"BU DAVETİN ŞEKLİ, BİÇİMİ, USULÜ YÖNTEMİ NASIL OLACAK; BUNU BELİRLEYECEK OLAN İTTİFAK PROTOKOLÜDÜR"

Siyasi partilerin ilgili kurullarının karşılıklı olarak müzakereler ve değerlendirmeler yapacağını ve nihayetinde bir 'ittifak protokolü' hazırlanacağının altını çizen Mahir Ünal, şunları söyledi:

"Şu anda biz AK Parti olarak herhangi bir şekilde 'şu var, şu yok', 'öyle olsun böyle olsun' gibi ifadeleri kendi adımıza medya üzerinden konuşmuyoruz. Günü geldiğinde Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'kapımız herkese açık'; büyük bir birliğe, milli mutabakata geniş bir çağrıda bulunuyoruz. Yerli ve milli unsurları bu çatı altında toplanmaya davet ediyoruz. Bu davetin şekli, biçimi, usulü yöntemi nasıl olacak; bunu belirleyecek olan ittifak protokolüdür. Şimdiden bu konuda kesin, belirleyici bir ifade kullanmak doğru olmaz. Sayın Mustafa Destici'nin de kastettiği sanırım bu... Henüz daha görüşmeler başlamamışken 'bu var, bu yok', 'şu oldu şu olmadı' gibi ifadeleri biz, kullanmıyoruz. Ancak bu çerçevede görüş beyan eden farklı siyasi parti yöneticileri ya da genel başkanları olabilir. Onların da bu açıklamalarını saygıyla karşılıyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Mahir Ünal'ın standları ziyareti

-Ziyarete ilişkin açıklama

-Basın mensuplarının soruları

-Genel ve detay