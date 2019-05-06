AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "YSK açıklamasında, sandık kurullarının teşekkülündeki yanlışlar suç duyurusunda bulunulacak kadar açık bir kanunsuzluk durumunun ortaya çıktığını gösteriyor. Milletimiz üzerine düşüneni fazlasıyla yapmıştır yüzde 85'lik bir katılım ile sandığa, demokrasiye sahip çıkmıştır."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'Ten YSK kararıyla ilgili açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "YSK açıklamasında, sandık kurullarının teşekkülündeki yanlışlar suç duyurusunda bulunulacak kadar açık bir kanunsuzluk durumunun ortaya çıktığını gösteriyor.
06 Mayıs 2019 Pazartesi 23:45
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.