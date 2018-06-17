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AK PARTİ'NİN "BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ"  İÇİN TOPLANMALAR DEVAM EDİYOR - 2

  Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" için alana girişler devam ediyor. Öğle saatlerinden itibaren kurulan arama noktalarına gelenler, üstleri arandıktan...

AK PARTİ'NİN "BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ"  İÇİN TOPLANMALAR DEVAM EDİYOR - 2

 

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL
Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" için alana girişler devam ediyor.
Öğle saatlerinden itibaren kurulan arama noktalarına gelenler, üstleri arandıktan sonra alana giriş yapıyor. Alana girişlerde görevliler tarafından yağmurluk, Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı dağıtılıyor. Öte yandan Anadolu Yakası'ndan miting için kalkan tekneler Yenikapı'ya ulaşmaya başladı. Bayraklarla donatılan teknelerle alana gelenler, miting için yerlerini alıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Arama noktalarından geçenler
-Alana girenler
-Alanda bekleyenler
-Teknelerin alana yaklaşmaları
-Genel ve detaylar

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