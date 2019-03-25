Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SOFUOĞLU'NUN, BANGKOK'TA SAATİ ÇALINDI

AK PARTİ Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, milli sporcularla birlikte dünya şampiyonası için gittiği Bangkok'taki havalimanında, kendisi için özel olarak üretilen ve manevi değeri bulunan saatinin çalındığını duyurdu.  Tayland'ın...

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SOFUOĞLU'NUN, BANGKOK'TA SAATİ ÇALINDI
AK PARTİ Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, milli sporcularla birlikte dünya şampiyonası için gittiği Bangkok'taki havalimanında, kendisi için özel olarak üretilen ve manevi değeri bulunan saatinin çalındığını duyurdu. 

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 12-20 Mart tarihleri arasında düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'na katılan milli sporcularla birlikte giden AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, havalimanında üzücü bir olay yaşadı. Kenan Sofuoğlu, İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü bir firma tarafından kendisi için özel olarak üretilen ve dünyada sadece 100 tane bulunduğunu belirttiği manevi değeri yüksek olan saatinin çalındığını bildirdi. 

Saatinin fotoğrafını da paylaşan Sofuoğlu altına ise "ÇALINDI !! Bu H... özel üretim ve dünyada sadece 100 tane var bu da 1. H... Turkey benim için özel üretmişti ama geçen hafta Bangkok Havalimanı’nda çalındı!!! Umarım H... bulmam için bana yardım eder” ifadelerine yer vererek firmadan destek istediğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Sofuoğlu'ndan detay görüntüler (arşiv)
- Sosyal medyadaki paylaşımı

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328