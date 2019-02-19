AK Parti, Mehmet Özhaseki için başvuruda bulundu

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı.

AK Part İl Başkanı Özcan, beraberinde partililerle birlikte Altındağ ilçesinde bulunan İl Seçim Kurulu'na geldi. Özhaseki için başvuruyu yapan Özcan, çıkışta açıklama yaptı. Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin başvurusunu bizzat yaptıklarını, ortak listelerle beraber meclis üyelikleri ve belediye başkan adayları başvurularının da resmi olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Özcan, şöyle dedi:

"Ankara'mıza hayırlı olsun. İnşallah güzel bir seçim maratonu olur. İnşallah şehrimize hizmet edecek meclis üyeleri de, yerel parlementoda da arkadaşlarımızı görmüş olacağız. Şu anda MHP ile birlikte Cumhur İttifakı olarak ilçelerimizde zaten ortak liste alarak giriyoruz. Büyükşehir belediye başkan adayımız sayın Mehmet Özhaseki'nin başvurusunu da bizzat kendimiz gerçekleştirdik. İnşallah gönül belediyeciliği anlamında da Ankara'da zaferle sonuçlanacağına inanıyoruz. Şu anda herhangi bir eksikliğimiz yok. Bütün çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükürler olsun hem MHP'deki arkadaşlarımız hem AK Parti'deki teşkilatlarımızla beraber Cumhur İttifakı'na uygun bir şekilde bir liste oluşturduk. Burada hiç bir şekilde bir gönül krıgınlığı yok.''

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- AK Parti il başkanı Özcan'dan açıklama

Haber-Kamera: Kaan ULU-Özgür ALTIN/ANKARA, ()