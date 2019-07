AK Parti'li Zengin: Sistemin daha iyiye gitmesi ile alakalı dönüşümler olacaktır

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, "Nasıl ki parlamenter sistemin noksanlığını gidermek için pek çok düzenlemeler olmuşsa, bu sistemin de devam eden süre içerisinde, daha iyiye gitmesi ile alakalı dönüşümler muhakkak ki olacaktır" dedi.



AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yılını değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanlığı'nda bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan çalışmada yer alan Zengin, 'ya bu sürece ilişkin açıklama yaptı. Zengin, bu çalışmanın sistemin bir yılına ilişkin veri toplama ve dinleme süreci olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:



"Yasama, yürütme, uygulayıcı açısından nasıl görünüyor? Geçtiğimiz bir yıla dair bilgilerin toplandığı bir havuz olarak düşünelim. Daha sonra bunlar analiz edildiğinde bu bilgeler arasında bir kopukluk, boşluk görüldüğünde muhakkak buna dair düşüneceğimiz mevzular alacaktır. Bir yılı nasıl geçirdik, bir muhasebe. Bu muhasebeyi de hem artılar hem eksiler olarak düşünmek lazım. Biz bunları yaparken, sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile alakalı değil, kanun yapma süreci ile milletvekillerimizi sadece iktidar değil, muhalefet milletvekillerini de sürece nasıl katabiliriz, ortaya çıkacak o havuzdaki bilgileri analiz edecek ve bunlardan bir kısmı hayat bulacak" dedi.



'MUHALEFET, BAŞARISINI YENİ SİSTEME BORÇLU'

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin ardından muhalefet partilerinin sistemi tartışmaya açtıklarını, seçim sonuçlarını başka bir yöne çekmeye çalıştıklarını vurgulayan Zengin, "Kendi içimizde planladığımız bu süreç, büyükşehirlere dair muhalefet partilerinin aldığı neticeden sonra tuhaf bir şekilde başka bir yere evrilmek istendi. Bunu da kendi içinde bir çelişki olarak görüyorum. Bugün muhalefet bir başarıdan bahsediyorsa, hem genel hem yerel seçimlerde bunu aslında beğenmedikleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine borçlular. Bu sistem olmasaydı, Meclis'te bu kadar çok partiyi bir arada göremeyecektik. Onlar da geldikleri bu noktayı, eğer onlar açısında bir başarıysa; bu sistem içerisinde, bu sistemin verdiği bir imkanla bir yaklaşımla aslında buraya gelinmiş oldu. Böyle bakıldığı zaman bu sistemle alakalı olumlu şeyler çıkarmak yerine, tuhaf bir şekilde tekrar parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar" diye konuştu.



'DAHA İYİ İŞLEMESİ İÇİN NEYE DOKUNABİLİRİZ'

Özlem Zengin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışan muhalefetin aksine, kendi içlerinde sistemden memnun olduklarını söyledi. Zengin, "Biz kendi içimizde bu sistemi konuşurken, iyi bir şey yaptığımızı, bu sistemin daha iyi işlemesi için hangi konuların tekrar üstünden geçmek lazım; milletvekilleri nasıl bakıyor, bakanlar nasıl bakıyor, sivil toplum kuruluşları nasıl görüyor, ona bakıyoruz. Aslında burada yapmak istediğimiz şey; bu sistemin varlığına dair temel bir muhasebeden ziyade, onun ötesinde 'biz iyi bir şey yaptık, bu sistemi değiştirmekle; fakat daha iyi işlemesi için neye dokunabiliriz?' Bu, bir iç değerlendirme" dedi.



'UYGULAMAYA BAKIYORUZ'

Özlem Zengin, sisteme 'aksaklık' ve 'noksanlık' üzerinden bakmadıklarını vurgulayarak, uygulama ile ilgili tespitlere baktıklarını kaydetti. Zengin, "Burada yapmak istediğimiz şeyle, geldiğimiz nokta arasında nerede kopukluklar var, bunu görmemiz lazım. Bizim için önemli olan şey bu. Hayal ettiğimizle ortaya konan arasında bir şey var mı? Önce tespit etmeye çalışıyoruz. Bizim için önemli olan şey bu. Noksanlık ya da aksaklık olarak bakmıyoruz. Kendi aramızda hem olumlu yanları konuşuldu hem de daha iyi olması için neler yapabiliriz, onları konuştuk."



'HER HAFTA BİR BAKAN MECLİS'TE OLACAK'

Yeni sistemde bakanların milletvekili olmadığını hatırlatan Zengin, "Milletvekilleri daha önce doğal bir süreçte bakanları görebiliyordu. Fakat şimdi baktığımızda bir temas için özel bir şeye ihtiyaç olduğunu düşündük. Artık, her hafta bir bakanımızın burada (meclis) olması, sorulara cevap vermesi, bir araya gelmesini kolaylaştıracak bir zemine ihtiyaç olduğunu düşündük. Uygulama ile alakalı meseleler bunlar. Dolayısıyla; anayasa ve kanun değişikliğinden bahsetmiyoruz. Tamamen uygulamaya dair konuları kendi içimizde konu başlığı olarak açtık" dedi.



'DÖNÜŞÜMLER MUHAKKAK OLACAK'

Zengin, her sistemin noksanlığını gidermek için pek çok düzenlemenin yapıldığını anlatarak, "Nasıl ki parlamenter sistemin noksanlığını gidermek için pek çok düzenlemeler olmuşsa, bu sistemin de devam eden süre içerisinde, daha iyiye gitmesi ile alakalı dönüşümler muhakkak ki olacaktır. Buradan yola çıkarak bunun yanlışlığı üzerine konuşmak, bizim kendi ideallerimize bir defa başta ters" diye konuştu.



