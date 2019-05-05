AK Parti'li Yavuz: İddialarımızın arkasındayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul seçimlerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız. Çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Yavuz, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazla ilgili açıklamasında, "İstanbul seçimlerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız. Çünkü, tüm iddialarımız somuttur, nettir. Ayrıca belgeye dayanmayan veya teyit edilmemiş hiçbir bilgiyi de kamuoyuna saygımızın gereği olarak bugüne kadar asla paylaşmadık" dedi.

Haber: ANKARA, ()