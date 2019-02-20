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AK Parti'li ve BBP'li adayların yakınları arasında çıkan kavga, barışla sonuçlandı

  Şırnak'ın Kasrik beldesi Belediye Başkanlığı için Büyük Birlik Parti'den aday olan Sadun Şanlı ile AK Parti'den aday olan Mehmet Şanlı'nın yakınları arasında çıkan kavga,  jandarmanın araya girmesiyle büyümeden önlendi....

AK Parti'li ve BBP'li adayların yakınları arasında çıkan kavga, barışla sonuçlandı

 

Şırnak'ın Kasrik beldesi Belediye Başkanlığı için Büyük Birlik Parti'den aday olan Sadun Şanlı ile AK Parti'den aday olan Mehmet Şanlı'nın yakınları arasında çıkan kavga,  jandarmanın araya girmesiyle büyümeden önlendi. Aileler de bugün barıştırıldı.
2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Kasrik Belediye Başkanı seçilen Sadun Şanlı, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmedi. Bunun üzerine partisinden istifa eden Şanlı, Büyük Birlik Partisi Kasrik Belediye Başkan adayı oldu. AK Parti'den ise Mehmet Şanlı aday gösterildi.  İki adayın yakınları arasında 3 gün önce belde merkezinde bilinmeyen nedende kavga çıktı. Kasrik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle  kavga büyümeden sonlandırıldı.
Bugün ise jandarma ve partililerin girişimiyle 2 aile barıştırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ŞIRNAK, ()-
 

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