AK Parti'li Türkmen seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, seçim çalışmaları kapsamında Çankaya'nın Keklik Pınarı Mahallesi'nde ziyarette bulundu.

AK Parti'li Amber Türkmen ve beraberindeki heyet, Keklik Pınarı Mahallesi'nde bulunan evi ziyaret etti. Evin en küçük kızı Efsa'nın sürprizi ile karşılaşan Türkmen, kendisi için yazılan mektubu okudu. Efsa, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Amber ablam, seni çok ama çok seviyorum. Sen benim başkanımsın ben de senin gibi başkan olmak istiyorum. Beni hiç unutma. Oylar sana Amber Türkmen. Canım ciğerimsin kalbimsin."

'ÇANKAYALI'NIN MUTLULUĞU İÇİN BÜYÜK ADIM ATACAĞIZ'Çankaya için gerçekleştireceği projelerden bahseden AK Parti’li Türkmen, şunları söyledi: "Bugün burada bir kez daha görüyorum ki, Çankaya'nın değeri neden günden güne azalıyor. Çankaya'ya hakikaten bu dönemde böyle bir tablo yakışmıyor. Artık bu iletişimsizliğin önüne geçmenin zamanı geldi. Çankaya Başkent'in gözbebeği ve bu gözyaşının en çok akan yeri de bu bölgeler. Allah nasip ederse 1 Nisan'dan itibaren hızla hazırlıklarımızı tamamlayıp tamamen sistematik olarak Çankaya'da projelerimizi gerçekleştirip Çankayalı’nın huzuru refahı ve mutluluğu için büyük adım atacağız."

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-AK Partili Türkmen’in ev ziyareti

-Türkmen'in Efsa’nın yazdığı mektubu okuması

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Haber-Kamera: ANKARA, ()