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AK Parti'li Şentop, TBMM Başkanlığı adaylık başvurusunu yaptı

AK Parti, TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop'un başvuru dilekçesini TBMM Başkanlığı'na teslim etti. Binali Yıldırım'ın istifasının ardından boşalan Meclis Başkanlığı koltuğu için AK Parti'nin adayı olan Mustafa Şentop'un başvuru...

AK Parti'li Şentop, TBMM Başkanlığı adaylık başvurusunu yaptı

AK Parti, TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop'un başvuru dilekçesini TBMM Başkanlığı'na teslim etti.

Binali Yıldırım'ın istifasının ardından boşalan Meclis Başkanlığı koltuğu için AK Parti'nin adayı olan Mustafa Şentop'un başvuru dilekçesi, Geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a sunuldu. Şentop'un başvuru dilekçesi, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'ın imzası ile verildi.

Şentop, dilekçesini  AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Özlem  Zengin, Muhammet Akbaşoğlu, Bülent Turan, Cahit Özkan ve partili milletvekilleri ile birlikte verdi.

Şentop'un başvuru dilekçesini Adan'a teslim eden Grup Başkanvekili Muş, "Bugün Mustafa Şentop hocamızı aday olarak öneriyoruz" dedi.

Şentop da "Yetkili kurullarımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından, bu görev bana ifa edildi" diye konuştu.

Celal Adan da Şentop'la bir süredir mesai beraberliği yaptıklarını belirterek, başarılar diledi.

Görüntü dökümü

-Şentop'un adaylık başvurusu

-Detaylar 

ANKARA, ()-
 

 

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