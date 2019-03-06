AK Parti'li Özhaseki: Seçimlere giderken bu pis işleri bırakın (2)

TÜRK-İŞ'İ ZİYARET ETTİ

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, TÜGİAD ziyaretinin ardından Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (TÜRK-İŞ) ziyaret etti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir süre başbaşa görüşen Özhaseki, daha sonra konferans salonuna geçerek, sendika başkanlarına hitap etti. Özhaseki, "Günlerdir istisnasız gördüğüm bir haberden bahsedeceğim size. 'FETÖ operasyonu yapıldı 60 kişi alındı, 40'ı tutuklandı. KCK operasyonu yapıldı bir şey alındı, verildi.' Arkadaşlar öyle lanet bir örgüt ki, isimlerini yeni yeni duyuyoruz. 'Kripto', 'mahrem imam', 'Bylock', 'ankesörlü telefon'. Garip garip yapılar. Bu size göre Erzurum'dan çıkmış bir mollanın aklı mı? Onu örgütleyebileceği bir yapı mı? Değil. Hepimiz biliyoruz bunu. O zaman bizim ciddiyetle bu işi takip etmemiz gerekmiyor mu? Yurtdışında Türkiye'nin aleyhine çalışan en önemli örgüt bu namussuzlar. O yüzden bir araya geldik, Cumhur İttifakı'nı anlı şanlı kurduk ve devam ediyoruz" dedi.

'KİMSENİN İŞİNE SON VERMEDİM'

Özhaseki, hiç kimseyi, 'sağcı' ya da 'solcu' diyerek, işten atmadığını vurgulayarak, "Beni partisi ilgilendirmez. Emekçi adam, çalışıyor mu, yeter. Başımız üstünde yeri var. Bir elin parmakları kadar işten ayırdığım adam var, binlerce insan çalıştırdığım için söylüyorum. Onlar da sadece kamunun malında gözü olanlardı. Orada af yok. Beş, sekiz kişinin işine son verdiysem kesin hırsızlık yaptığı için, yakalandığı için. Onun dışında kimsenin işine orada son vermedim" diye konuştu.

'BELEDİYE DIŞARIDA İŞ YAPTIRINCA İŞÇİNİN EMEĞİNDEN ÇALMIŞ OLUYOR'

Belediye Başkanlığı döneminden beri taşeron sistemi için 'bu modern köleliktir' ifadelerini kullandığını bildiren Mehmet Özhaseki, belediye işçileri ile ilgili yasa teklifini kendisinin hazırladığını kaydetti. Özhaseki, şöyle konuştu:

"Burada da kazan-kazan formülü oldu. Kanun çıkarken etkili olamadım, 3-4 maddeyi çıkarttırdım, son dediğimi yaptıramadım. 'Ne o' diyeceksiniz. Şimdi biz işi ihale ettiğimizde belediye olarak yüzde 18 KDV ödüyoruz. İşi ihale ettiğimiz için. Arkasından yüzde 8 karı olsa adamın, yüzde 25 fark çıkıyor. Belediye dışarında iş yaptırınca, işçinin emeğinden çalmış oluyor, yüzde 25 fark ödemiş oluyor. İçeriye aldığımızda belediyenin yüzde 25 karı var. Dedim ki; 'Yüzde 25 ilk girişte hepsi ödenmeli'. Kanunun ucuna bunu da yazdık. Kar var ya, bu zarar değil. Belediye de zarar etmeyecek. Bir sürü hoplama, zıplama neyse. Bu sendikalarda zaten toplu sözleşmede diğerleriyle eşitlenir, bilmem ne filan. Belediye başkanları bir taraftan bastırdı, lobiler devreye girdi derken bu dediğimi sadece bir maddesi hariç, öne çıkarmış oldum."

İşçi temsilcilerinin kamu sözleşmeleriyle ilgili taleplerinin olduğuna değinen Özhaseki, "Bir an öne bu işin bitmesi lazım. Bunun da Cumhurbaşkanımıza aktarılması lazım. Ben akşam görüşeceğim, o zaman sizin elçiniz olarak oraya aktaracağım" şeklinde konuştu.

KADINLAR GÜNÜ TOPLANTISINA KATILDI

Mehmet Özhaseki, seçim çalışmalarına HAK-İŞ Konfederasyonu'nun düzenlediği 'Kadınlar Günü' toplantısına katılarak, devam etti. Buradaki konuşmasında, kadınların önemine vurgu yapan Özhaseki, şunları söyledi:

"Kötülükle mücadelede, kadınlarımızın vermiş olduğu mücadelede bunu çok net olarak görebiliriz. Tarihe baktığımız zaman, yüzyıllar boyunca fıtraten erkek kadar kas gücü olmadığı için birçok yerde hakkını alamamış ve mağdur duruma düşmüş. Ancak bu işin adeta devrim niteliğinde olan ve kadınları bir insan olarak erkeklerle eşit bir insan olarak, eşit bir birey olarak gören, başlatan, Hz. Peygamber'dir. Kuran-ı Kerim'de zaten hep kadınlara ve erkeklere beraber hitap vardır. Emir, yükümlülük, eşit şekilde omuzlara konulur. Çok güzel bir Neşat Ertaş'ın sözcüğü var. Derki, 'Kadınlar insandır erkek insanoğlu' bizim geleneklerimiz böyle başlıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-TÜRK-İŞ ziyareti

-Ziyaretteki açıklaması

-Kadın günü toplantısından görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN