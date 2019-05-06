AK Parti'li Özel: İstanbul seçimleri yenileniyor (2) 

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, Twitter hesabından, "İstanbul seçimleri yenileniyor, hayırlı olsun" açıklamasından sonra, "Seçim Tarihi 23 Haziran 2019 Pazar" dedi.
ANKARA, ()
AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, Twitter hesabından, "İstanbul seçimleri yenileniyor, hayırlı olsun" açıklamasından sonra, "Seçim Tarihi 23 Haziran 2019 Pazar" dedi. ANKARA, ()
06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:50
AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, Twitter hesabından, "İstanbul seçimleri yenileniyor, hayırlı olsun" açıklamasından sonra, "Seçim Tarihi 23 Haziran 2019 Pazar" dedi.
ANKARA, ()
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