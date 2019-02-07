AK Parti'li Demir: Belediye başkanı hayalinin peşinden giderse farklı olur

İstanbul'un Fatih ilçesinde 14 yıl belediye başkanlığı yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, "Belediye başkanı aynı zamanda proje yapar, onları hayata geçirir, onları takip eder üretir, aynı zamanda hayal kurar. Eğer hayal kurarsa hayalinin peşinden giderse işte o zaman farklı bir belediye başkanı olur" dedi.



Demirören Haber Ajansı'na () konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak belediye başkan adaylarına tavsiye ve önerilerde bulundu. Demir, belediye başkanlarının hedeflerinin peşinde koşabilmeleri için, büyük iddiaları olması gerektiğini söyleyerek, şunları ifade etti:



"Belediye başkanlarımız çok büyük iddia sahibi olmalılar. Yani, insanların kimliğine katkıda bulunacak şehirleri oluşturmak, iddiasıyla yola çıkmalılar. Çok önemli bir hedeftir belediye başkanları için. Belediye başkanları, 'devlet' dediğimiz mekanizmanın büyük bir organizasyonu, bu mekanizmanın halka dokunan en uç kısmıdır. Bakıldığında da belediyeler 'acaba milletin ve halkın bir organizasyonu mu, yoksa devletin bir parçası mı?' diye de düşünülebilir. Aslında ikisinin tam ortasında, yönü halka olan, millete olan bir organizasyon. O açıdan çok önemli. Hem milleti hem de devleti temsil ederler."

Belediye başkanlarının, insanların görerek, bilerek, tanıyarak, dokunarak seçilen yegane siyasiler olduğunu ifade eden Demir, "Dolayısıyla da belediye başkanlarının üzerinde o şehirde yaşayan insanların hakkı vardır. İnsanlar böyle düşünürler. Oy versinler vermesinler, kendi şehrinde yaşayan herkesin belediye başkanı üzerinde hakkı vardır. Böyle düşünülürse, ona göre proje yapılırsa çok daha iyi netice elde edeceğini düşünüyorum" dedi.



'HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİDEREK FARKLI OLURLAR'

Belediye başkanının çalışkan olması gerektiğini vurgulayan Demir, "Günümüzde belediyeler sadece çöp, çukur, çamurla ilgilenmiyor. Artık belediye hizmetlerinin boyutları da çok genişledi. Kalitesi de değişti. Kendimden örnek vermem gerekirse; 14 yıl Fatih gibi İstanbul’un kalbi Eminönü’nde belediye başkanlığı yapmış biri olarak, belediye başkanlarına ve adaylarına tavsiye ediyorum, gündüz bedenen koşturacaklar, geceleri zihnen çalışacaklar. Hep yaptıklarının muhasebesini yapacaklar geçmişe ait. Gelecekle ilgili de hayal kuracaklar. Evet; belediye başkanı aynı zamanda proje yapar, onları hayata geçirir, onları takip eder üretir aynı zamanda hayal kurar. Eğer hayal kurarsa hayalinin peşinden giderse işte o zaman farklı bir belediye başkanı olur" diye konuştu.



'ŞEHİRLER HERGÜN DEĞİŞEN CANLI ORGANİZMALARDIR'

Mustafa Demir, şehirlerin canlı bir organizma olduğunu, bu organizmanın her gün değiştiğini, belediye başkanlarının bu değişime ayak uydurmak zorunda olduğunu söyledi. Belediye başkanının talepler oluşmadan bunu fark edebilen, öngörebilen ve bunu insanlara sunabilen kişiler olduğunu belirterek, "Bunları yaparken bedenen yorulacaksınız, zihnen yorulacaksınız, dünyadaki gelişmeleri takip edeceksiniz. Bu hizmetleri yaparken, halk ile temaslarını yoğunlaştırmalılar. Belediye başkanlarının yegane motivasyon kaynağı insanlardır. Kendi hizmetleri için alt yapısını yine insanlardan alacakları destekle olur. Bütün çalışmalarını insanlarla paylaşmak zorundalar. Bu nasıl bir fayda sağlayacak; çünkü bu şekilde insanlar kendilerini önemli hissedecek. Bunu yaptıklarında orada yaşayan insanlar projeye sahip çıkacaklar. Gönül belediyeciliği diyoruz ya, tevazu çok önemli. Asıl muhatabımızın millet olduğunu düşünmeliyiz. Gönülden yapılan bir iş bereketi de beraberinde getirir" diye konuştu.



BELEDİYE BAŞKANI GÜVENİLİR OLMALI

Demir, belediye başkanlarının 'güvenilir' olmalarının önemine dikkat çekerek, "Şeffaf olmalılar, hesap verebilir olmalılar. Sorular sorulunca cevap verecek durumda olmalılar. Halkla ilişkiler son derece mükemmel olmalı. Çalışkan olmalı. Artık gönlümüzden geçen, aklımızdan geçen her şey milletin ekranına düşüyor. Bu işin temel kaidesi samimi olmak" dedi.



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-Demir ile röp.

Haber-Kamera: Besti KARALAR-Haluk KARAASLAN/ANKARA, ()