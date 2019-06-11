Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

AK Parti kapalı grup toplantısında 'askerlik yasası' görüşüldü

AK Parti'nin TBMM'de gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında, askerlik sistemini değiştiren 'asker alma kanunu' teklifi ile ilgili milletvekilleri bilgilendirildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, milletvekillerinin bu...

AK Parti kapalı grup toplantısında 'askerlik yasası' görüşüldü

AK Parti'nin TBMM'de gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında, askerlik sistemini değiştiren 'asker alma kanunu' teklifi ile ilgili milletvekilleri bilgilendirildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, milletvekillerinin bu konudaki sorularını yanıtladı.

AK Parti Grubu, Meclis'te basına kapalı olarak toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, bedelli askerliği sürekli hale getiren ve askerlik süresini 6 ay olarak sınırlayan 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin ayrıntılarını, milletvekillerine anlattı. Yılmaz sunumunun ardından, sorulara yanıt verdi. Toplantıda milletvekillerinin, bedelli askerlikte yaş kriterinin, kademeli olarak yapılması önerisini dile getirdiği öğrenildi. İlk etapta alınacak 145 bin bedelli için kurada, bakayalar ile yaşlı olanlara öncelik verilmesi önerisi de yapıldı.

Bazı milletvekillerinin, teklifin yasalaşmasının ardından yaklaşık 130 bin askerin terhis olmasının, birliklerde sıkıntı yaşatıp yaşatmayacağına dair endişelerini de dile getirdikleri belirtildi.

Komisyon Başkanı Yılmaz'ın da bu durumun kışlalarda sıkıntı yaratmayacağını söylediği kaydedildi.

Besti KARALAR/ANKARA, ()
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328