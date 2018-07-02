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AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ MAZBATALARINI ALDI (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul   24 Haziran seçimlerinde İstanbul'dan 3 milyon 881 bin 871 oy alan AK Parti, 43 milletvekili çıkardı. Milletvekilleri bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda mazbatalarını...

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ MAZBATALARINI ALDI (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul  
24 Haziran seçimlerinde İstanbul'dan 3 milyon 881 bin 871 oy alan AK Parti, 43 milletvekili çıkardı. Milletvekilleri bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda mazbatalarını aldı. Düzenlenen törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Akif Çağatay Kılıç, Volkan Bozkır, en genç milletvekili 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, Mustafa Demir ile Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Erol Kaya, Vedat Demiröz, Ravza Kavakçı Kan katıldı. Milletvekilleri mazbatalarını AK Parti İl Başkanı Şenocak'tan aldı. 

Görüntü Dökümü:
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- Mazbataların alınması
- Detaylar
 

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