AK PARTİ İSTANBUL İL KADIN KOLLARI BAŞKANI DÖĞÜCÜ: SÜREKLİ EZİLMİŞ KADINLARI GÜNDEME GETİRENLERİ KINIYORUM

* Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü;

"Son günlerde özellikle kadın problemlerini konuşurken sürekli şiddeti, ezilmiş kadınları gündeme getirenleri esefle kınıyorum. Bizim kültürümüzde kadına el kalkmaz. Bu bizde yaşanan bir şey değil"

"Bizim iktidarımızda kadına şiddetin, kadın ve töre cinayetlerinin çoğaldığını iddia edenler, o gelişmiş dedikleri ülkelerin istatistiklerine de baksınlar. Amerika'da, Avrupa'da acaba yılda kaç tane kadın ölüyor? Kaç tane kadın şiddet görüyor?" diye konuştu.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL ()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Kadınlar Günü" etkinliğine, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü ve çok sayıda kadın davetli katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, "Aslında biz son senelerde, 15-20 yıldır Kadınlar Günü'nü kutluyor olmakla beraber, kadim memleketimizin kadim kültüründe kadın her zaman baş tacı olmuştur. Bizim Hz. Hatice'lerimiz var. Eşine anında destek olan, inanan, iman eden muhteşem bir örneğimiz var. Bizim Hz. Fatma'larımız, Hz. Ayşe'lerimiz var. Son günlerde özellikle kadınların, kadın problemlerini konuşurken sürekli şiddeti gündeme getiren, sürekli ezilmiş kadınları gündeme getirenleri buradan esefle kınıyorum. Bizim kültürümüzde kadına el kalkmaz. Bu bizde yaşanan bir şey değil. Kadınla şiddeti bir arada kullanmayalım. Çocuklarımızın zihninde bir ön yargı oluşturmayalım. Kadınlarımızı olumlu yönleriyle tanımlayalım, olumlu yönleriyle tanımlayalım. Bu oyunlara gelmeyelim" dedi.

KADINI ANNE OLARAK ANMAKTAN ÇEKİNEN ZİHNİYETLE SAVAŞIYORUZ

Döğücü, "Kadınların tabi ki mağdur olmasını istemeyiz ama özellikle bizim iktidarımızda kadına şiddetin, kadın ve töre cinayetlerinin çoğaldığını iddia edenler, o gelişmiş dedikleri ülkelerin istatistiklerine de baksınlar. Amerika'da, Avrupa'da acaba yılda kaç tane kadın ölüyor? Kaç tane kadın şiddet görüyor? Lütfen bunlara da baksınlar. Bu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da bir problemidir. Biz kadınlar okuruz, kariyer yaparız, evlatlarımıza bakarız, eşlerimizin gözünün içine bakarız; çünkü bizler anneyiz veya anne adayıyız. Kadını anne olarak anmaktan çekinen bir zihniyetle karşı karşıyayız ve savaşıyoruz. Bu nasıl bir bakış açısıdır?" diye konuştu.

İBB BAŞKANI UYSAL: İNANCIMIZA YÖNELİK SALDIRI VAR

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Geçmişte kadınlara yönelik ayrımcılık gündeme geldiği zaman inancımıza yönelik saldırı var. Ama bakıyoruz ki, o dönemde kadının adı yokken kadını baş tacı yapmış bir inancımız, bir dinimiz var. O dönemde, peygamberimizin eşlerinden bir tanesi, o dönemin en büyük tüccarı, eşlerinden bir tanesi savaşı komuta ediyor, yani bugünün genelkurmay başkanı" dedi.

BU ÜLKE 15 TEMMUZ'DA HAİNLERE TESLİM OLMADIYSA KADINLARIN SAYESİNDEDİR

Uysal, "Anadolu'da hiç kimse eşinden habersiz iş yapmaz. Adamın köyde kızını istemeye gelirler, akşam hanımına sorar. Tarlasında mahsül varsa, tüccarın verdiği fiyatı bir düşüneyim der; ama aslında hanımına sorar. Evdeki işlerde kadının etkisi büyüktür. İstanbul gibi büyük şehirlere geldik, bizim adetlerimizi, huylarımızı aldı götürdü. Kadın hakları anlatılmadığı için yanlışlar oluştu. Ama 'kadın toplumun direğidir' anlayışımız ayakta. Bunu Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da gördük. Erkeklerden daha cesur davranıp, onlara meydan okuyan kadınlar. Bu ülke 15 Temmuz'da hainlere teslim olmadıysa, kadınların sayesindedir" dedi.